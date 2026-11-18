Panamá/Mediante labores de inteligencia, la Policía Nacional logró la aprehensión de un segundo presunto implicado en el ataque de la residencia ubicada en Brisas del Golf, del periodista Rolando Rodríguez, hecho registrado el pasado 14 de noviembre.

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Informaron las autoridades que el ciudadano había sido identificado durante el desarrollo de las investigaciones que se adelantan en coordinación con la Procuraduría General de la Nación y mantenía una orden de aprehensión por su presunta vinculación al delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delitos que implican peligro común.

La aprehensión se hizo efectiva en una plaza comercial ubicada en el corregimiento de Chilibre.

En las próximas horas, la Fiscalía pondrá al ciudadano a disposición del Juzgado de Garantías para las audiencias correspondientes.

En desarrollo.