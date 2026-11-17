Los presentes aseguraron que buscan acallar con amenazas y atentados a los periodistas. Rodríguez manifestó estar convencido de que el atentado está relacionado con el ejercicio de su profesión y con las investigaciones que publica.

Ciudad de Panamá, Panamá/Periodistas, representantes de gremios y dirigentes de la sociedad civil se concentraron en solidaridad con Rolando Rodríguez, periodista del diario La Prensa, tras el atentado que provocó un incendio en su vivienda y en defensa de la libertad de expresión. Los participantes reclamaron esclarecer lo sucedido y expresaron su preocupación por las consecuencias de la violencia contra quienes ejercen el periodismo.

Jorge Molina, director de Corporación La Prensa, indicó que, mientras se esclarecen los hechos, no se puede desligar el ataque del trabajo que realiza Rodríguez.

No podemos desligar el evento de la profesión y trabajo que hace Rolando Rodríguez para La Prensa”, manifestó.

Molina señaló que la concentración surgió espontáneamente entre dirigentes gremiales el sábado, después de una conferencia de prensa ofrecida por el medio. Explicó que la convocatoria busca expresar el rechazo de los periodistas a que un acto de esa violencia vuelva a ocurrir.

También reiteró el respaldo del diario a Rodríguez y cuestionó los señalamientos sobre su vida privada, al considerar que buscan desviar la atención del atentado.

Un llamado a investigar y defender la libertad de expresión

Aurelio Barría, del movimiento Unidos por la Democracia, expresó que lo ocurrido ha impactado a los panameños y pidió una investigación que permita determinar responsabilidades.

“Nosotros queremos vivir en paz. Queremos vivir con justicia. Queremos que se investigue a fondo esta situación porque hay que deslindar responsabilidades”, manifestó.

Barría llamó a la ciudadanía a mantenerse unida en defensa de la libertad de expresión y a acompañar a los periodistas para que puedan divulgar los hechos sin sentirse solos. “Podemos ser adversarios, podemos tener ideas contrarias, pero debemos tener los canales necesarios para debatirlas”, expresó.

Rodríguez advierte sobre el temor y la autocensura

Rodríguez agradeció el respaldo y advirtió que las consecuencias de un atentado contra un periodista también afectan a la ciudadanía, por el temor que puede generar al momento de publicar información.

“El tema con este tipo de atentados es que produce temor. Y el temor trae autocensura. Y cuando se produce la autocensura, quien sufre es la ciudadanía porque no recibe información de calidad”, señaló.

El periodista pidió que el caso sea investigado hasta las últimas consecuencias y alertó sobre el riesgo de que quede impune. “Por eso es importante que este caso llegue a las últimas consecuencias. La impunidad en este caso abre una puerta muy grande”, manifestó.

Consultado sobre la imputación de cargos y la medida cautelar aplicada a un sospechoso, Rodríguez consideró que podrían existir más personas involucradas. También calificó de diligente la labor del Ministerio Público y señaló que corresponde esperar el avance de las investigaciones.

Además, señaló indicios de vigilancia previa al afirmar que existen indicios de que su vivienda había sido vigilada antes del ataque. “Y de hecho, hay indicios de que mi casa estaba siendo vigilada desde días anteriores”, expresó.

Según su relato, la persona que se acercó a la residencia se dirigió directamente hacia ella y atacó el vehículo que utiliza ocasionalmente en Panamá. Para el periodista, esa conducta apunta a una planificación previa.

“Entonces, sabían de antemano dónde atacar. Y eso requiere vigilancia, requiere planificación”, sostuvo.

Rodríguez manifestó estar convencido de que el atentado está relacionado con el ejercicio de su profesión y con las investigaciones que publica.

También denunció que las presiones contra los medios incluyen campañas legales que les obligan a destinar recursos a su defensa y que, a su juicio, pueden provocar autocensura. “Si tú piensas que te van a demandar por esto, lo piensas dos veces”, indicó.

Con información de Meredith Serracín.