Más de 200 agentes de la Fuerza Pública participan en el operativo, que contempla acciones preventivas, investigaciones y seguimiento en Bugaba, Tierras Altas y sectores próximos a la frontera con Costa Rica.

David, Chiriquí/Más de 200 agentes de la Fuerza Pública participan en el operativo Bugaba Seguro, desplegado en el distrito de Bugaba y sectores cercanos a la frontera entre Panamá y Costa Rica, luego de una serie de hechos violentos, entre ellos un doble feminicidio.

La operación cuenta con la participación de agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Migración. Según las autoridades, el despliegue se mantendrá durante las próximas semanas con el objetivo de reforzar la seguridad en esta zona de la provincia de Chiriquí.

Durante el lanzamiento del operativo, las autoridades explicaron que se mantendrá un apoyo permanente a la Policía Nacional y al Servicio Nacional de Migración para incrementar la presencia de agentes en comunidades donde se requiere mayor vigilancia.

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También hicieron un llamado a la población para que denuncie los delitos y colabore con las autoridades. En la actividad participaron representantes de clubes cívicos, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, comerciantes, agricultores y ganaderos.

El operativo contempla acciones preventivas, investigaciones y labores de seguimiento en distintos puntos del distrito de Bugaba, áreas cercanas a Tierras Altas y sectores próximos a la frontera con Costa Rica.

Las autoridades indicaron que uno de los objetivos es lograr la captura de personas requeridas por distintos delitos, mediante el despliegue de los agentes en las comunidades identificadas.

Con información de Demetrio Ábrego