El artista panameño anunció que el espectáculo será el próximo 5 de diciembre y reunirá a colegas de la escena musical. Los fondos recaudados serán destinados a apoyar a las familias afectadas por el sismo.

La música panameña volverá a sonar por una buena causa. El cantante de género urbano Boza anunció que el próximo 5 de diciembre se realizará un concierto benéfico para apoyar a las familias que perdieron sus viviendas tras el terremoto que afectó a las provincias centrales.

El cantante compartió la noticia a través de un mensaje dirigido a sus seguidores en redes sociales, en el que recordó que, aunque ya ha transcurrido un mes desde el movimiento telúrico, todavía hay muchas personas que necesitan ayuda.

La iniciativa surgió de la unión de Boza y Sech, quienes decidieron sumar esfuerzos para contribuir a que las familias damnificadas puedan recuperar sus hogares.

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Para llevar adelante esta jornada solidaria, los artistas se vincularon con Techos Panamá, organización que trabaja directamente con las comunidades afectadas.

Boza también adelantó que la venta de entradas tendrá un beneficio especial: Cerveza Panamá duplicará todo el dinero recaudado, por lo que cada boleto comprado representará un aporte doble para esta causa.

El espectáculo está programado para el 5 de diciembre, a partir de las 8:00 p.m., en Aurora y contará con la participación de varios artistas nacionales que se han sumado a la convocatoria.

"Esto es por los nuestros. Así que vengan y apoyen a Panamá", expresó el intérprete al invitar a sus seguidores a participar de esta iniciativa.

Por el momento no se han dado los detalles del costo de las entradas, los artistas que participarán, ni donde estarán a la venta, pero lo que sí hay es fecha, hora y lugar.