Grammy 2027 | Karol G lidera la presencia colombiana: lista completa de las nominaciones
La gala del 7 de febrero definirá cuáles de estos artistas recibirán los premios.
La música colombiana tendrá representación en los Grammy 2027, cuya ceremonia está prevista para el 7 de febrero en Los Ángeles. Karol G figura entre las artistas nacionales con dos candidaturas, mientras Ryan Castro también obtuvo dos nominaciones. Shakira y J Balvin aparecen entre los nombres colombianos que aspiran a un gramófono en la edición número 69 de los premios.
El anuncio de los nominados, realizado este lunes, dejó además una cifra destacada: la cantante británica RAYE encabeza la lista general con once candidaturas gracias a su trabajo This Music May Contain Hope. La española Rosalía le sigue con nueve nominaciones como artista, aunque su proyecto Lux alcanza once menciones al incluir dos apartados técnicos relacionados con producción e ingeniería de grabación.
Entre los anuncios que despertaron interés también figura el regreso de Madonna a las nominaciones, después de dieciséis años. Su presencia se suma a una edición en la que confluyen artistas de distintas generaciones y propuestas musicales, con una atención especial sobre los resultados de las categorías latinas.
Para Colombia, una de las principales protagonistas es Karol G. Su producción No me arrepiento de sentir tanto fue seleccionada para competir por el premio a mejor álbum de pop latino. En esa categoría se enfrentará a Femme Fatale, de Mon Laferte; Muda, de Carín León; ¿Dónde es el after?, de Rawayana; y Bendito Verano, de Elena Rose.
La cantante también consiguió una nominación en Mejor Canción Latina por Ahí. Esta segunda candidatura la coloca en una competencia que reúne composiciones de artistas con trayectorias y estilos diferentes, y que reconoce específicamente el trabajo musical y autoral de las canciones seleccionadas.
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En esa categoría, Ahí competirá con Hasta Jesús tuvo un mal día, de Ca7riel & Paco Amoroso junto a Sting; ¿Cómo se ama?, de Jorge Drexler; La Perla, de Rosalía y Yahritza y Su Esencia; y Niño, de Milo J. La ganadora se conocerá durante la ceremonia de febrero.
Otro colombiano mencionado entre los aspirantes es Ryan Castro, quien, al igual que Karol G, recibió dos nominaciones. Shakira y J Balvin completan el grupo de figuras nacionales destacadas en el anuncio. La información difundida confirma su presencia entre los candidatos, aunque no precisa en este recuento todas las categorías correspondientes a cada uno.
La representación latinoamericana se extiende al dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso. Su álbum Free Spirits fue nominado a mejor álbum de rock o música alternativa latina, una categoría que reúne propuestas de diferentes países y generaciones.
El proyecto argentino competirá contra Taracá, de Jorge Drexler; La Vida Era Más Corta, de Milo J; Juanesteban, de Juanes; y Shine, de Fito Páez. La inclusión de Juanes amplía la presencia colombiana dentro de una selección que combina figuras consolidadas y artistas de nuevas generaciones.
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Las nominaciones de Karol G destacan por abarcar tanto un álbum completo como una canción individual. De esta manera, su nombre aparece en dos espacios diferentes de la premiación, uno dedicado a producciones de pop latino y otro al reconocimiento de composiciones latinas.
El panorama también muestra que las candidaturas no se concentran en un único estilo: el pop latino, el rock y la música alternativa forman parte de las competencias en las que participan diferentes intérpretes colombianos.
Hasta entonces, las candidaturas reflejan la participación de Colombia en una edición encabezada por RAYE y Rosalía, con presencia de músicos latinoamericanos en distintas categorías y un regreso llamativo de Madonna a la lista de nominados.
Listado de nominaciones de las principales categorías en los Grammy
Grabación del año
- 'Man I Need' – Olivia Dean.
- 'Choosin' Texas' – Ella Langley.
- 'I Just Might' – Bruno Mars.
- 'Where is my husband!' – Raye.
- 'The cure' – Olivia Rodrigo.
- 'Berghain' – Rosalía, Björk y Yves Tumor.
- 'The Fate of Ophelia' – Taylor Swift.
- 'Dracula' – Tame Impala con Jennie.
Canción del año
- 'Berghain' – Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella y Dylan Wiggins (Rosalía, Björk y Yves Tumor).
- 'Choosin' Texas' – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley y Joybeth Taylor (Ella Langley).
- 'The cure' – Daniel Nigro y Olivia Rodrigo (Olivia Rodrigo).
- 'Hate that i made you love me' – Ariana Grande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande).
- 'I Knew It, I Knew You' (de 'Toy Story 5') – Jack Antonoff y Taylor Swift (Taylor Swift).
- 'Man I Need' – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. y Zach Nahome (Olivia Dean).
- 'Risk it All' – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence y Bruno Mars (Bruno Mars).
- 'Where is my husband!' – Rachel Keen y Mike Sabath (Raye).
Álbum del año
- 'Lost Weekend' – Phoebe Bridgers.
- 'The Art of Loving' – Olivia Dean.
- 'Dandelion' – Ella Langley.
- 'The Romantic' – Bruno Mars.
- 'This Music May Contain Hope' – Raye.
- 'You seem pretty sad for a girl so in love' – Olivia Rodrigo.
- 'Lux (Complete Works)' – Rosalía.
- 'The Life of a Showgirl' – Taylor Swift.
Mejor nuevo artista
- Angine de Poitrine.
- Geese.
- Ella Langley.
- Slayyyter.
- Sienna Spiro.
- Don Toliver.
- Remi Wolf.
- The Womack Sisters.
Mejor álbum vocal de pop
- 'The Art of Loving' – Olivia Dean.
- 'Petal' – Ariana Grande.
- 'The Romantic' – Bruno Mars.
- 'This Music May Contain Hope' – Raye.
- 'You seem pretty sad for a girl so in love' – Olivia Rodrigo.
Mejor interpretación de pop individual
- 'Man I Need' – Olivia Dean.
- 'Risk It All' – Bruno Mars.
- 'Where is my husband!' – Raye.
- 'The cure' – Olivia Rodrigo.
- 'Sauvignon Blanc' – Rosalía
Mejor interpretación de pop en dúo o grupo
- 'Runaway' – Lady Gaga y Doechii.
- 'Bring Your Love' – Madonna y Sabrina Carpenter.
- 'Click Clack Symphony.' – Raye con Hans Zimmer.
- 'The Life of a Showgirl' – Taylor Swift y Sabrina Carpenter.
- 'Dracula' – Tame Impala con Jennie.
Mejor álbum de música urbana
- 'Cosa Nuestra: Capítulo 0' – Rauw Alejandro.
- 'Omerta' – J Balvin y Ryan Castro.
- 'Hopi Sendé' – Ryan Castro.
- 'Omakase' – Álvaro Díaz.
- 'El green print: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO' – Feid.
- 'Do Not Disturb: Late Checkout' – Young Miko.
Mejor grabación de dance pop
- 'Blue Moon' – Zara Larsson.
- 'Danceteria' – Madonna.
- 'Life Boat' – Raye.
- 'Dance...' – Slayyyter.
- 'Too Easy' – Tinashe.
Mejor álbum vocal de pop tradicional
- 'A Couple Minutes' – Olivia Dean.
- 'For Good' – Cynthia Erivo y Ariana Grande.
- 'Madwoman' – Laufey.
- 'I Hate The Way I Look Today' – Raye.
- 'All that's left' – Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman.
Mejor álbum de pop latino
- 'No me arrepiento de sentir tanto' – Karol G.
- 'Femme Fatale' – Mon Laferte.
- 'Muda' – Carín León.
- '¿Dónde Es El After?' – Rawayana.
- 'Bendito Verano' – Elena Rose.
Mejor álbum de rock
- 'Vol.II' – Angine de Poitrine.
- 'Your Favorite Toy' – Foo Fighters.
- 'The Wow! Signal' – Muse.
- 'Foreign Tongues' – The Rolling Stones.
- 'Frozen Charlotte' – Jack White.
Mejor álbum de rap
- 'Dillagence II' – Busta Rhymes (& J Dilla).
- 'Am I the drama?' – Cardi B.
- 'God Gotta Afro & Gold Hoops' – Rapsody.
- 'Octane' – Don Toliver.
- 'everything is a lot.' – Wale.
- 'Bully - Deluxe' – Kanye West (Ye).
Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)
- 'Lo que me falta por llorar' – Grupo Frontera.
- 'Aunque Me Duela' – Lupita Infante.
- 'La Madrina' – Mari Nobre.
- 'Dinastía (Deluxe)' – Peso Pluma y Tito Double P.
- '¡Vida México!' – Carlos Rivera.
Mejor álbum de jazz latino
- 'Filin' – Melissa Aldana.
- 'Ao Vivo (Live)' – Eliane Elias.
- 'Monk Con Clave' – Carlos Henriquez con Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martinez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch y Robert Rodriguez.
- 'Gonzalo Plays Pino' – Gonzalo Rubalcaba.
- 'El Arte Del Bolero Vol. 3' – Miguel Zenón y Luis Perdomo.
Mejor álbum de rock latino o alternativo
- 'Free Spirits' – CA7RIEL y Paco Amoroso.
- 'Taracá' – Jorge Drexler.
- 'La Vida Era Más Corta' – Milo J.
- 'JuanesTeban' – Juanes.
- 'Shine' – Fito Páez.
Mejor álbum de música latina tropical
- 'País Portátil' – Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta.
- 'El Alma en Clave' – Luis Enrique.
- 'Antes Que El Tiempo Se Vaya' – Fonseca.
- 'Más Que Palabras' – Grupo Niche.
- 'El Último Disco Vol. 1' – Carlos Vives.
Mejor interpretación de música global
- 'Varuvaaiy' – Devan Ekambaram con Susha.
- 'Una Flor En Cada Estrella' – KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez.
- 'Bando [Orchestral]' – Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo.
- 'Porcelana' – Rosalía y Dougie F.
- 'Dai Dai' – Shakira y Burna Boy.
Mejor video musical
- 'Lost Boys' – Phoebe Bridgers.
- 'Storm' – Gener8ion y Yung Lean.
- 'Hate that i made you love me' – Ariana Grande.
- 'Click Clack Symphony' – Raye con Hans Zimmer.
- 'Berghain' – Rosalía con Björk y Yves Tumor.
Mejor álbum de teatro musical
- 'Chess the Musical'.
- 'The Lost Boys'.
- 'Ragtime'.
- 'Schmigadoon!'.
- 'Two Strangers (Carry A Cake Across New York)'.
Mejor portada de disco
- 'God Gotta Afro & Gold Hoops' – Patso Dimitrov y Darin Gilliam, directores artísticos (Rapsody).
- 'Sad And Beautiful World' – Lauren N. Bailey, Trevor Hernandez y Elizabeth De La Piedra, directores artísticos (Mavis Staples).
- 'This Mirror Weighs a Ton' – Nick Steinhardt y Addie Wagenknecht, directores artísticos (Interpol).
- 'West End Girl' – Leith Clark y Nieves González, directoras artísticas (Lily Allen).
- 'What happened to the streets?' – Tina Ibañez, directora artística (21 Savage).
Mejor productor del año de música no clásica
- Tony Berg.
- Dernst «D'Mile» Emile II.
- Noah Goldstein.
- Miranda Lambert.
- Mike Sabath.
Mejor interpretación de música alternativa
- 'Fabienk' - Angine de Poitrine
- 'Mátame' - Phoebe Bridgers
- 'Au Pays du Cocaína' - Geese
- 'Reliquia' - Rosalia
- 'El mundo del espectáculo' - Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
- 'I Must Be Dreaming' - Alabama Shakes
- 'Lost Weekend' - Phoebe Bridgers
- 'Music, Fashion Film' - Charli xcx
- 'Getting Killed' - Geese
- 'The Mountain' - Gorillaz
- 'Lux (Complete Works)' - Rosalía
Mejor interpretación de orquesta
- 'An American Dream?' - Barbara Hannigan, directora (Orquesta Sinfónica de Gotemburgo)
- 'Clyne: Color Field' - Marin Alsop, directora (Orquesta Sinfónica de Baltimore)
- 'Cuong: Orbital' - David Alan Miller, director (Orquesta Sinfónica de Albany)
- 'John Williams and ‘The President’s Own,’ Vol. 3”- John Williams, director (Banda de los Marines de los Estados Unidos)
- 'Pájaros Mágicos' - Gustavo Dudamel, director (Filarmónica de Los Ángeles)
Mejor interpretación coral
- Hearne: Farming - Donald Nally, director (The Crossing)
- Here I Am - Eric Holtan, director (Susanna Phillips; True Concord Orchestra; True Concord Voices y Tucson Girls Chorus)
- Hopkins: My Fatherland - Gustavo Dudamel, director (Gregorio Nieto; Philharmonia Orchestra; The Bach Choir y Boy Choristers of Winchester Cathedral)
- Talbot: Piedra de sol (Sunstone) - Craig Hella Johnson, director (Conspirare)
- Yee: Trans Requiem - Melissa Attebury, directora (Katherine Goforth, Breanna Sinclairé y Andrew Yee; Novus NY; Trinity Choir y Trinity Youth Chorus)
Mejor álbum de conjunto de jazz de gran formato
- 'Paco de Lucía, Music for Big Band (Live)' - Alex Conde
- 'In the Brass Palace' - Kurt Elling & WDR Big Band
- 'Jim McNeely Expeditions' - Frankfurt Radio Big Band & Jim McNeely
- '25 Years of Phatness' - Gordon Goodwin's Big Phat Band
- 'Oracles' - Helen Sung Big Band & Helen Sung.