El hecho de romper con esta tradición prefiriendo al ya consagrado Pattinson tiene que ver con el temor a un fracaso comercial, en una industria que sigue atravesando dificultades.

Hollywood, Estados Unidos/Interpretando a Batman y al próximo James Bond, el actor británico Robert Pattinson, que también formó parte de "La odisea" y "Dune", se convierte en una de las estrellas más rentables de Hollywood, pero tendrá que hacer malabarismos entre estas dos colosales franquicias.

Pattinson, de 40 años, se encontrará en la situación inédita de protagonizar dos de las sagas más exitosas de la industria: elegido el lunes como el nuevo James Bond, el intérprete retoma también el papel de Batman, que estrenó en 2022, para una segunda entrega que está actualmente en rodaje.

"El hecho de que una misma persona encarne al mismo tiempo dos papeles tan importantes me parece algo sin precedentes", explica a AFP Bruce Nash, del sitio especializado The Numbers.

Por suerte, todavía es posible evitar que estos dos héroes coincidan en los cines: el nuevo Batman, producido por Warner y dirigido por Matt Reeves, está previsto que salga en febrero de 2028, y el próximo Bond, realizado por Denis Villeneuve para los estudios MGM, todavía no tiene fecha de estreno.

"Esto podría dar lugar a arduas negociaciones entre los estudios, aunque sin duda es manejable teniendo en cuenta los ciclos de producción de este tipo de grandes películas", asegura Nash.

Más allá de las cuestiones de calendario, la omnipresencia de Pattinson en la gran pantalla refleja la tendencia de la industria a recurrir a las mismas estrellas para garantizar el éxito de los blockbusters.

"Un nuevo público"

Para el próximo James Bond, los estudios MGM tenían la posibilidad de hacer emerger nuevas caras eligiendo a actores menos conocidos como Callum Turner, Josh O'Connor o Jack Lowden, cuyos nombres también circulaban para encarnar al agente secreto británico.

Hasta ahora, la saga 007 estaba en manos de intérpretes que todavía no eran superestrellas, como Daniel Craig en 2006 o Pierce Brosnan antes que él.

El hecho de romper con esta tradición prefiriendo al ya consagrado Pattinson tiene que ver con el temor a un fracaso comercial, en una industria que sigue atravesando dificultades.

"La elección de una estrella de primera línea [para Bond] no fue solo un rechazo a los recién llegados, sino que refleja las pocas reservas que hay de jóvenes estrellas de cine capaces de sustentar un filme", estima el crítico de cine Drew Taylor en la web especializada The Wrap.

La generación anterior de estrellas que garantizaban el éxito de una película, como Tom Cruise, Denzel Washington, Brad Pitt o Tom Hanks, son ya mayores y "todavía no se han hallado sustitutos de su talla", añadió.

Pero en un contexto difícil para los grandes estudios de Hollywood, el interés intergeneracional por Pattinson, que se hizo famoso con la saga de "Crepúsculo", fue probablemente decisivo en su elección.

"Creo que sin duda aporta un nuevo público a la franquicia", afirma para AFP el actor Justin Chon, quien compartió cartel con Pattinson en la saga de los vampiros. "Ha conseguido ser uno de los más grandes actores de nuestra generación. Ese tipo [...] puede hacer cualquier acento, puede interpretar cualquier papel", añadió en una videollamada desde California.

El riesgo financiero para este tipo de proyectos mastodónticos es muy importante.

"Amazon gastó mucho dinero adquiriendo la franquicia Bond y no puede permitirse que no funcione", asegura Ben Roberts, director ejecutivo del British Film Institute (BFI). "O quizás simplemente sintieron que no podían permitirse crear una estrella. Necesitaban que una estrella tomara el papel y fuera eficaz rápidamente".