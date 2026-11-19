Ocho selecciones debutaron con victoria en Catar, en una jornada inaugural marcada por goleadas, remontadas y sorpresas como el triunfo de Australia sobre Argentina.

Panamá/La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 levantó el telón con una jornada inaugural que dejó goles, resultados sorpresivos y varios equipos que comenzaron su camino mundialista sumando tres puntos.

Entre los ganadores destacaron Francia, Uruguay, Ecuador, República de Corea, Mozambique, Grecia, Catar y Australia, en una primera fecha que también tuvo encuentros disputados hasta los últimos minutos.

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Uno de los resultados más ajustados fue el triunfo de Ecuador por 1-0 sobre Nueva Caledonia. El conjunto sudamericano encontró la diferencia en el tiempo añadido de la primera mitad, cuando Jhon Guerrero, al minuto 45+1, marcó el único tanto del compromiso. Ecuador dominó las acciones ofensivas y registró 24 remates totales, 11 de ellos a puerta, frente a los tres intentos de su rival.

Por su parte, Francia comenzó con autoridad al imponerse 3-1 sobre Haití. Loan Merrifield fue la figura del encuentro al marcar dos goles, primero al minuto 4 y posteriormente al 41. Noha Tiehi amplió la ventaja francesa al 47, mientras que Macenat Prophete descontó para los haitianos al minuto 88. Los franceses mostraron superioridad ofensiva con 17 remates totales y seis disparos a puerta.

En otro de los compromisos, la República de Corea derrotó 3-0 a Uganda. Kim Jiho abrió el marcador al minuto 8, mientras que un autogol de Mujad Mbalire al 50 amplió la diferencia para los asiáticos. Kim Jiwoo sentenció el resultado al minuto 84, asegurando un estreno positivo para el combinado surcoreano.

Uno de los partidos más entretenidos de la jornada fue el triunfo de Uruguay por 3-2 ante Arabia Saudí. El conjunto sudamericano tomó ventaja con un gol de Pablo Barreiro al minuto 44, aunque Arabia Saudí había encontrado previamente el empate parcial por intermedio de Faris Bushaqraa, quien convirtió desde el punto penal al 38.

El propio Bushaqraa volvió a marcar desde los once metros al 58, colocando momentáneamente a los saudíes en ventaja. Sin embargo, un autogol de Jawad Alhashemalsayed al minuto 69 permitió a Uruguay igualar el marcador, antes de que Facundo Rodríguez anotara al 86 para sellar la remontada y el triunfo celeste.

También sobresalió la presentación de Mozambique, que goleó 4-0 a Dinamarca. Alirio Cuna fue protagonista con un doblete, anotando a los minutos 32 y 44. Khenzane había abierto el marcador al minuto 4, mientras que Mubai colocó cifras definitivas en el tiempo añadido, al 90+1. Los africanos firmaron una de las victorias más contundentes de esta primera jornada.

En el duelo entre Egipto y Grecia, el conjunto griego se llevó los tres puntos con una victoria de 2-1. Daniel Tamer adelantó a los egipcios al minuto 23, pero Grecia reaccionó con dos anotaciones en la segunda mitad: Konstantinos Souvlatzis igualó al 54 y Konstantinos Karangelis completó la remontada al 62. Egipto terminó con un jugador menos tras la expulsión de Ziad Souidi, quien había marcado el descuento al minuto 71, según la información corregida del encuentro.

Australia se impuso 2-0 a Argentina en otro resultado destacado de la jornada. Un autogol de Álvaro Guich al minuto 60 abrió el camino para los australianos, mientras que Akol Akon amplió la ventaja al 71. El conjunto argentino también sufrió la expulsión de Ulises Vallejo al minuto 90+3, cerrando el compromiso con un jugador menos y sin poder evitar la derrota.

Finalamente la selección de Catar superó en los últimos minutos a su similar de Panamá 2-0 con anotaciones de Nassir Taha al minuto 90+1 y Ndiaye Abdoulaye al minuto 90+5'.

Con estos resultados, el Mundial Sub-17 de Catar 2026 comenzó con una jornada de múltiples emociones y siete selecciones celebrando victorias. La competición continuará con la disputa de los siguientes encuentros de la fase de grupos, en busca de los equipos que avanzarán a las rondas eliminatorias.