La Tigresa del Oriente se declara Baby Army y envía un mensaje a BTS antes de sus conciertos en Perú

La artista peruana aprovechó la cercanía de los conciertos en su país para enviarles un saludo cargado de entusiasmo.

La Tigresa del Oriente sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente su admiración por BTS, agrupación surcoreana que actualmente se encuentra en Latinoamérica como parte de su esperada gira mundial.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete apareció hablando directamente a los integrantes del grupo y celebrando su llegada a territorio peruano.

“Amigos BTS, ya me han dicho que soy una Baby Army. Estamos muy contentos de recibirlos acá en Perú. Quiero mandarles un saludo muy especial de su vampiresa, La Tigresa del Oriente.”

El mensaje estuvo acompañado por una publicación en Instagram cuyo texto reforzó la confesión de la cantante. En la descripción escribió: “Lo admito, soy Baby Army”, junto con emojis y etiquetas relacionadas con BTS y ARMY. De esta manera, la artista confirmó ante sus seguidores una afición que decidió compartir públicamente justo cuando el grupo está por presentarse en Perú.

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“Baby Army” alude a ARMY, la comunidad mundial de seguidores de BTS. En su saludo, la Tigresa también utilizó el apelativo “vampiresa”, una forma de mantener el personaje artístico con el que ha construido parte de su identidad pública y que convirtió el mensaje en una intervención reconociblemente suya.

La escena refleja cómo la visita del grupo ha despertado entusiasmo entre figuras de la música y el entretenimiento peruano.

El momento coincide con la llegada de BTS a Latinoamérica para la etapa regional de su gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’. El recorrido contempla cinco países: Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, con un total de 14 presentaciones. La primera parada regional fue Bogotá, donde el grupo tuvo conciertos el 2 y 3 de octubre.

Después de Colombia, BTS llega a Perú. El Estadio San Marcos de Lima recibirá al grupo los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026, fechas que forman parte de una ampliación del calendario original. La demanda de entradas llevó a que se agregara una presentación adicional en Lima, así como nuevas fechas en Santiago y Buenos Aires.

La programación continuará en Chile, con presentaciones previstas para el 14, 16 y 17 de octubre; posteriormente, el grupo viajará a Argentina para conciertos el 21, 23 y 24. La etapa latinoamericana concluirá en Brasil, donde São Paulo recibirá a BTS el 28, 30 y 31 de octubre.

Para la Tigresa del Oriente, el saludo ocurre en un contexto especialmente significativo: BTS se encuentra en plena etapa latinoamericana y Perú se prepara para recibir estas nuevas presentaciones del grupo. La cantante aprovechó ese escenario para declararse públicamente parte de ARMY y enviar un mensaje que mezcla entusiasmo, identidad artística y afecto por la agrupación.

Su publicación también generó comentarios de seguidores que celebraron la simpatía de la artista por el fenómeno global del K-pop. El propio tono de la publicación, con la frase “Lo admito, soy Baby Army” y referencias a BTS, convirtió el saludo en una forma espontánea de sumarse a la conversación que acompaña la visita del grupo a la región.

Así, mientras BTS avanza por Latinoamérica con su gira y se prepara para sus tres conciertos en Lima, la Tigresa del Oriente decidió recibirlos a su manera: con un saludo directo, una declaración de fandom y el sello de “su vampiresa”, como ella misma se presentó ante los integrantes del grupo.