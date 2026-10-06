Ana Isabel Carrizo y Salwa Maloof unen a Panamá y Colombia en Madrid con celebración carnavalera

Las representantes de Panamá y Colombia llevaron a España una muestra de sus tradiciones y se encontraron en un escenario para celebrar los vínculos culturales entre los países de habla hispana.

Ana Isabel Carrizo Castillo, reina de Calle Arriba de Las Tablas 2026, protagonizó un encuentro internacional junto a Salwa Maloof Habib, reina del Carnaval de Barranquilla 2027, durante la Cabalgata de la Hispanidad de Madrid.

La presencia de ambas soberanas convirtió el desfile en un punto de encuentro para dos de los carnavales más reconocidos de la región. Carrizo representó a Panamá con la identidad de Calle Arriba de Las Tablas, mientras Maloof hizo lo propio con el Carnaval de Barranquilla, una de las fiestas populares de Colombia. Juntas, compartieron protagonismo y tradición ante el público que acompañó la celebración en Madrid.

Las imágenes del encuentro muestran a las dos reinas juntas mientras lucen elementos de sus respectivas celebraciones. La representación panameña destacó por el vestuario de Calle Arriba de Las Tablas, mientras la soberana colombiana apareció con una propuesta inspirada en el universo del Carnaval de Barranquilla. Fue una escena que reunió en un mismo espacio dos expresiones culturales con identidad regional.

El encuentro también permitió poner en primer plano a Ana Isabel Carrizo, quien ha sumado reconocimientos dentro de la tradición folclórica panameña. En julio de 2026, la soberana de Calle Arriba de Las Tablas conquistó la Medalla Margarita Lozano, considerada una de las máximas distinciones que puede recibir una empollerada en Panamá. Además, obtuvo el primer lugar en la categoría de Polleras Zurcidas y recibió la Medalla María Eugenia González Ruiz.

Tras aquel triunfo, la reina regresó junto a su pueblo para participar en la tuna del Día Nacional de la Pollera, donde fue recibida con música. En esa ocasión, dedicó el reconocimiento a Dios, a Santa Librada, a su familia, a sus abuelos y a quienes acompañaron su proceso de preparación.

Carrizo también reconoció el trabajo de las personas que hicieron posible la elaboración de la pieza ganadora. Entre ellas mencionó a su tío Carlos Castillo, a su tío Nene Polo y a las artesanas responsables de los detalles de la pollera. Igualmente, agradeció a Mileydis Vargas por su preparación y enseñanza. El diseño correspondió a Eric Polo, mientras Zunilda Madrid estuvo a cargo de la artesanía y Luis De León elaboró los tembleques.

Te puede interesar: Ester Expósito y Kylian Mbappé reaparecen en medio de la recuperación del futbolista

Te puede interesar: Johnny Depp se transforma en un irreconocible Ebenezer Scrooge para regresar a Hollywood

Al recordar aquel momento, la soberana expresó: “Hay momentos que se quedan grabados para siempre en el corazón, y este es uno de ellos”. Sus palabras reflejaron la importancia que tuvo el reconocimiento dentro de su recorrido como representante de Calle Arriba de Las Tablas y de la cultura panameña.

Su participación en la Cabalgata de la Hispanidad amplía esa representación fuera de Panamá y la conecta con otra gran tradición carnavalera latinoamericana. El encuentro con Salwa Maloof Habib permitió mostrar, en Madrid, la diversidad de expresiones que convergen alrededor de la música, los trajes, la danza y las celebraciones populares.

La reunión de las dos reinas reforzó el carácter internacional de la cabalgata, que congrega representantes de distintas culturas vinculadas por la lengua y una historia compartida. En ese contexto, la presencia de Carrizo y Maloof convirtió sus respectivos títulos en una vitrina para las tradiciones de Panamá y Colombia, destacando el papel de las reinas como figuras de representación cultural.

Con sus coronas, atuendos y símbolos carnavalescos, Ana Isabel Carrizo y Salwa Maloof protagonizaron una imagen que resumió el espíritu del encuentro: dos naciones, dos carnavales y una celebración de sus raíces.