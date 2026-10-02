Ester Expósito y Kylian Mbappé reaparecen en medio de la recuperación del futbolista

Ester Expósito y Kylian Mbappé protagonizaron una nueva aparición pública en París, donde fueron vistos juntos durante una salida nocturna. La actriz española, de 26 años, y el delantero francés, de 27, llegaron el 30 de septiembre a un club nocturno de la capital francesa, donde su presencia llamó la atención de fotógrafos que se encontraban en los alrededores.

Expósito acudió al lugar con una gabardina beige, sandalias de tono crema y un bolso blanco, mientras llevaba su característica melena rubia suelta. Mbappé, por su parte, eligió pantalones y chaqueta azul marino, camiseta blanca y calzado deportivo. Aunque mostraron expresiones serias al ingresar al establecimiento, las imágenes evidenciaron la cercanía entre ellos mientras caminaban uno junto al otro.

En uno de los momentos captados por los fotógrafos, Ester Expósito y Kylian Mbappé aparecieron tomados de la mano, una escena que volvió a poner el foco sobre la relación sentimental que mantienen. Pese a la exposición generada por estas imágenes, ninguno de los dos publicó fotografías de la velada en sus redes sociales, desde que su romance comenzó a hacerse público.

La pareja había compartido distintos momentos durante el verano en Cerdeña y, posteriormente, Expósito fue captada en el estadio del Real Madrid mientras apoyaba al futbolista. Esos episodios se sumaron a otras señales públicas de una relación que ambos han preferido mantener fuera de una exposición constante.

La nueva salida, sin embargo, adquirió una dimensión diferente por el estado físico del atacante. Mbappé se lesionó la rodilla izquierda el 25 de septiembre, durante el partido que enfrentó a Francia con Turquía en el comienzo de la UEFA Nations League. El delantero marcó el único gol del encuentro, pero después se conoció que había sufrido una hiperextensión de la cápsula posterior. Como consecuencia, quedó de baja por un periodo de entre 10 y 12 días.

La lesión provocó que el jugador no participara en el compromiso de Francia contra Bélgica, disputado el 28 de septiembre, y también quedó descartado para el encuentro frente a Italia, programado para el 2 de octubre. Los cuerpos técnicos de la Selección Francesa y del Real Madrid establecieron como prioridad su recuperación y rehabilitación antes de permitirle regresar a la competencia.

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Por esa razón, las imágenes de Mbappé en una salida nocturna junto a Expósito generaron comentarios y críticas. La aparición ocurrió días después de la lesión, cuando el futbolista permanecía alejado de los partidos oficiales. La información disponible no señala que la cita haya interferido con su proceso médico, pero sí explica por qué el encuentro despertó interés entre aficionados y seguidores de ambos.

Mientras tanto, la relación continúa desarrollándose bajo un perfil reservado. Aunque desde hace tiempo se ha dado por confirmada su relación, ninguno de los dos suele compartir detalles personales con frecuencia. Sus apariciones públicas, por ello, adquieren especial relevancia cada vez que son fotografiados juntos, especialmente cuando muestran gestos de cercanía como ocurrió durante su reciente llegada a un establecimiento parisino.

La cita en París se produjo en un momento particular para el futbolista, marcado por su recuperación y su ausencia temporal de la selección nacional. Para Expósito, la salida también representó una nueva aparición pública junto a uno de los nombres más conocidos del fútbol internacional.

Mientras las fotografías captadas en París ofrecen nuevas imágenes de una relación que continúa bajo la atención mediática.