Tom Cruise defiende Digger tras el fracaso en taquilla y responde a las críticas

La estrella de Hollywood reivindicó el trabajo realizado y destacó la experiencia de compartir el proyecto con un equipo artístico y técnico de primer nivel.

Tom Cruise salió públicamente en defensa de Digger, la comedia negra dirigida por Alejandro González Iñárritu, después de que la película protagonizada por el actor registrara un estreno muy por debajo de las expectativas.

“Estoy muy honrado de haber tenido la oportunidad de crear esta película junto a artistas tan talentosos”, escribió Cruise junto a varias fotografías tomadas durante el rodaje. En la misma publicación, añadió: “Gracias a todo el elenco y el equipo por su dedicación, esfuerzo y alegría. La experiencia fue verdaderamente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que creamos”.

El mensaje apareció después del primer día de exhibición en Norteamérica, cuando Digger recaudó 8 millones de dólares el viernes 2 de octubre. La cifra se convirtió en una señal negativa para una producción cuyo presupuesto se estima entre 160 y 180 millones de dólares y cuyo lanzamiento había generado expectativas considerablemente mayores.

La película llegó a 3.321 salas de América del Norte y posteriormente sumó otros 12 millones de dólares en 73 mercados internacionales. Con ello, alcanzó aproximadamente 20 millones de dólares a nivel global durante su primer fin de semana, un desempeño que la sitúa entre los mayores tropiezos comerciales del año para Warner Bros.

La recepción crítica también fue complicada. Digger obtuvo 51% de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación C+ en CinemaScore. Entre las evaluaciones más duras, el Boston Globe la describió como “un desastre turbio, sin gracia y prácticamente insufrible de 128 minutos”. Den of Geek sostuvo que la película “olvida que el discurso debe funcionar como algo más que una despedida autoflagelante de una estrella de cine”.

A pesar de esa reacción, también hubo voces favorables. Collider destacó la “extraña pero brillante actuación” de Cruise, quien interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero que debe afrontar las consecuencias de un desastre ecológico provocado por sus propias acciones.

La historia utiliza ese personaje para abordar asuntos relacionados con la crisis climática y la codicia corporativa. John Goodman interpreta al presidente de Estados Unidos en esta sátira, mientras González Iñárritu dirige una producción que combina humor negro, crítica política y una mirada sobre el poder económico.

Guillermo del Toro también salió en defensa de la película. Después de que IGN publicara un titular cuestionando si la experiencia en una sala cambiaba la percepción sobre Digger, el director mexicano respondió en X: “Un titular absolutamente mezquino”.

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Del Toro profundizó en su respaldo y aseguró: “La película entrega escala, ambición y alcance a nivel de pantalla teatral. Audaz, valiente y cinematográficamente compleja. Definitivamente una experiencia cinematográfica”. Además, compartió publicaciones de espectadores que habían valorado positivamente el filme y animó a sus seguidores a “sintonizar o desconectarse”.

El escenario comercial, sin embargo, siguió siendo adverso. Warner Bros. había proyectado inicialmente una apertura de entre 18 y 20 millones de dólares, mientras analistas calculaban que la cinta necesitaba superar los 40 millones en su debut para justificar la inversión.

Con otros 100 millones de dólares destinados al marketing global, las estimaciones situaron el punto de equilibrio teatral alrededor de los 350 millones de dólares a nivel mundial, aunque un portavoz del estudio lo ubicó en 300 millones. Por ahora, Cruise mantiene una postura clara frente al revés comercial: lejos de cuestionar el proyecto, asegura sentirse profundamente orgulloso de la película que realizó junto a Iñárritu y al resto del equipo.