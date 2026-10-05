Joey Montana revela sus prioridades y despeja dudas sobre su vida sentimental

Sobre su estado sentimental, en cambio, su publicación sí ofrece una respuesta directa: se define como soltero y asegura estar no disponible públicamente.

Joey Montana comenzó octubre con un mensaje que resume, de manera directa, las prioridades para octubre que quiere mantener durante este mes. El cantante panameño publicó en Instagram un álbum que incluye una imagen acompañada por una lista personal de siete puntos, en la que ubicó a Dios, su hija y su familia por encima de otros aspectos de su vida. La publicación terminó con una palabra que también llamó la atención de sus seguidores: “AMÉN” junto a un emoji de manos en oración.

En la imagen, que aparece identificada en Instagram como contenido de inteligencia artificial, el artista enumeró como primer punto a Dios y colocó en segundo lugar a su hija. La familia ocupa el tercer puesto, mientras que el ejercicio y la música aparecen juntos como parte de sus objetivos. Joey Montana escribió “Gym + música (focus)”, dejando claro que pretende concentrarse tanto en su preparación física como en su actividad artística durante octubre.

Otro de los mensajes que sobresalen tiene que ver con sus hábitos personales. En el quinto punto señaló que continúa sin consumir alcohol, mientras que el sexto contiene una afirmación especialmente llamativa sobre su vida sentimental: “Soltero y no disponible”. La frase aparece acompañada de una equis roja y marca una posición clara frente a las especulaciones que puedan surgir alrededor de su vida amorosa.

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El último punto de la lista está relacionado con su crecimiento personal. El intérprete de “Picky” indicó que sigue creciendo y buscando su mejor versión, una declaración que completa el tono reflexivo de la publicación y conecta con los demás objetivos que decidió mostrar públicamente para este nuevo mes.

El mensaje cobra mayor interés por las versiones que anteriormente han rodeado la vida sentimental del artista. En mayo de 2025, fotografías difundidas en redes sociales mostraron a Joey Montana durante la celebración de su cumpleaños junto a una mujer cuya identidad no fue revelada. Las imágenes dieron pie a especulaciones sobre una posible nueva relación, aunque el vínculo nunca fue confirmado públicamente por el cantante. En aquella ocasión también surgieron preguntas sobre su relación con Patricia Córdoba.

Meses antes, Joey Montana había confirmado que él y Córdoba se habían divorciado por mutuo acuerdo y que llevaban más de dos años separados. En ese contexto, declaró que estaba soltero, feliz junto a su hija Camille y enfocado en su carrera. La nueva publicación de octubre vuelve a situar la palabra “soltero” en el centro de la conversación, aunque ahora acompañada por un matiz diferente: “no disponible”.

Su vida profesional también ha seguido generando momentos de exposición reciente. El 29 de septiembre, Joey Montana apareció como invitado especial en el concierto que Greeicy ofreció en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México. Ambos interpretaron “Desesperado (Voy a Tomar)”, colaboración lanzada en 2020 junto a Cali y El Dandee, en uno de los momentos destacados de la presentación de la cantante colombiana.

El encuentro con Greeicy reafirmó además la vigencia de Joey Montana dentro de la música urbana latina y su vínculo con otros artistas de la región. Sin embargo, en su reciente publicación de Instagram, el foco estuvo lejos de los escenarios. El cantante prefirió mostrar una radiografía personal de lo que quiere priorizar durante octubre: fe, familia, paternidad, ejercicio, música, hábitos saludables y crecimiento.

Con esa lista y el breve “AMÉN”, Joey Montana dejó un mensaje abierto a interpretaciones, pero concreto en sus prioridades.