Con 'El Rey', Maná acompañó la dolorosa despedida de México del Mundial

La banda mexicana protagonizó uno de los momentos musicales más destacados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al ofrecer un espectáculo durante el descanso del encuentro entre México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México .

Con una potente interpretación en clave de rock del clásico “El Rey”, composición inmortal de José Alfredo Jiménez, el grupo conectó con miles de aficionados en una noche cargada de emoción, aunque marcada por la eliminación del conjunto mexicano tras caer 3-2 frente al combinado inglés en los octavos de final del torneo.

El espectáculo de medio tiempo reunió música, identidad nacional y un ambiente de gran intensidad en un recinto que congregó a más de 80.000 asistentes, en su mayoría seguidores del equipo tricolor. La presentación fue anunciada por el actor Jaime Camil y el campeón mundial de boxeo Saúl “Canelo” Álvarez, quienes dieron paso a la agrupación cuando el marcador favorecía 2-0 a Inglaterra al concluir la primera mitad del compromiso.

Antes de la actuación de la banda, Álvarez dirigió un mensaje de aliento a la afición presente en el estadio. “Eres grande México, que no se nos olvide y estoy aquí para que todos sepan lo chingones que somos”, expresó el boxeador, desatando una ovación entre los asistentes que mantenían la esperanza de una remontada del representativo nacional.

Integrado por Fher Olvera, Sergio Vallín, Juan Calleros y Álex González, el grupo interpretó una versión renovada de “El Rey”, mezclando la esencia del rock latino con uno de los himnos más representativos de la música mexicana. La actuación también representó la despedida del Estadio Ciudad de México como escenario del Mundial 2026, cerrando su ciclo como una de las sedes principales de la competencia internacional.

Antes de abandonar el escenario, el vocalista Fher Olvera lanzó un mensaje de apoyo al público y al equipo nacional. “¡Y que viva México, cabrones!”, gritó el cantante, provocando una nueva explosión de entusiasmo en las tribunas y reforzando el carácter simbólico de una presentación que combinó deporte, cultura y orgullo nacional.

En el terreno de juego, la selección mexicana no logró revertir el resultado y quedó fuera del campeonato. Inglaterra aseguró su clasificación gracias a las anotaciones de Jude Bellingham, Harry Kane y Jarrell Quansah, mientras que los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez mantuvieron la expectativa hasta los minutos finales, aunque resultaron insuficientes para evitar la eliminación.

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La presencia de Maná en el Mundial no se limitó a este espectáculo. El grupo también participó en la ceremonia inaugural celebrada el 11 de junio en el mismo estadio, compartiendo escenario con artistas de proyección internacional como Shakira, Burna Boy, J Balvin y Lila Downs. Aquel evento alcanzó una audiencia global estimada en 1.100 millones de espectadores, consolidándose como una de las transmisiones más vistas del calendario deportivo internacional.

Semanas antes, la agrupación ofreció un concierto gratuito en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, dentro de las actividades del Fan Fest del Mundial. De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de Jalisco, cerca de 170.000 personas asistieron al evento, reafirmando la enorme convocatoria que conserva la banda después de cuatro décadas de trayectoria.

Con más de 50 millones de discos vendidos, cuatro premios Grammy, nueve Latin Grammy y presentaciones en más de 30 países, Maná mantiene su lugar entre los referentes históricos del rock en español. En 2026, la agrupación continúa celebrando sus 40 años de carrera con la expansión del Vivir Sin Aire Tour, una gira que recorrerá ciudades como Bogotá, Lima, Santiago y Buenos Aires, antes de concluir con dos conciertos programados para el 16 y 17 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, consolidando un año de enorme relevancia para la banda y para la música latinoamericana.