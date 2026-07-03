Capturan a dueña de cafetería por secuestrar a su novio y pedir rescate

El caso ha generado amplio interés por la combinación de elementos judiciales, familiares y empresariales que rodean la investigación.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, México, cumplimentó una orden de aprehensión contra Francesca Marilisa “N”, empresaria poblana vinculada al sector de cafeterías y heladerías, por su presunta participación en un secuestro ocurrido en 2014.

La detención se realizó en el municipio de Atlixco, donde la mujer acudió a una diligencia relacionada con un proceso de pensión alimenticia, momento en el que las autoridades ejecutaron el mandato judicial que permanecía vigente desde hace más de diez años.

De acuerdo con la investigación ministerial, la acusada es propietaria de establecimientos comerciales identificados como Topolino y pertenece a una familia con presencia en el ámbito empresarial de Puebla. También ha sido identificada como sobrina de Domingo Minutti, uno de los propietarios de la franquicia Italian Coffee, y de Benjamín Minutti, director del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, vínculos que llamaron la atención tras conocerse el desarrollo del caso.

Las autoridades sostienen que la captura pone fin a un largo periodo en el que la imputada permaneció sin ser localizada, pese a que existía una orden de aprehensión en su contra. Reportes de medios locales señalan que durante esos años continuó con sus actividades empresariales y realizó viajes entre México e Italia, mientras la investigación seguía abierta por los hechos registrados en febrero de 2014.

El expediente judicial está relacionado con la privación de la libertad de Javier “N”, entonces de 26 años y originario de Chipilo, comunidad poblana fundada por migrantes italianos. En aquel momento fueron detenidas cinco personas presuntamente involucradas en el caso, mientras las indagatorias continuaron para determinar la posible participación de otros implicados señalados por la autoridad ministerial.

Según la línea de investigación, el plan inicial habría consistido en contratar a cuatro hombres para agredir físicamente a la víctima tras el término de una relación sentimental. Sin embargo, conforme avanzaron los acontecimientos, la agresión habría derivado en un presunto secuestro, con el objetivo de exigir un rescate de cinco millones de pesos a cambio de su liberación. Ese cambio en la presunta estrategia marcó el rumbo de la investigación y derivó en la emisión de diversas órdenes judiciales.

En las primeras etapas del caso, la Fiscalía manejó una versión distinta sobre la identidad de la expareja relacionada con los hechos. Posteriormente, distintos medios locales difundieron información en la que señalaban que quien presuntamente contrató a los agresores era Francesca Marilisa “N”, debido a que Javier “N” había sostenido una relación sentimental con ella antes de los acontecimientos investigados.

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La orden de aprehensión emitida hace más de una década permaneció vigente hasta que finalmente pudo ser ejecutada. La detención representa un nuevo avance dentro del proceso penal, que ahora continuará con las etapas correspondientes ante la autoridad judicial, donde se determinará la situación jurídica de la imputada conforme al desarrollo de las audiencias previstas por la legislación mexicana.

El caso ha generado amplio interés por la combinación de elementos judiciales, familiares y empresariales que rodean la investigación. Mientras la Fiscalía de Puebla continúa con el procedimiento legal, las autoridades mantienen abiertas las actuaciones necesarias para esclarecer por completo los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia durante todo el desarrollo del juicio penal.