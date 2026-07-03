Alex Rodríguez reaparece besando a una mujer en la exclusiva tras su reciente separación

Las imágenes, en las que ambos aparecen intercambiando un beso y compartiendo momentos de cercanía, surgieron apenas un mes después de que se confirmara el final de su relación con la entrenadora fitness Jaclyn Cordeiro .

El exbeisbolista Alex Rodríguez volvió a colocarse en el centro de la conversación pública después de ser fotografiado junto a una mujer cuya identidad no ha sido revelada durante la tradicional fiesta blanca de Michael Rubin, celebrada en los Hamptons con motivo del fin de semana del 4 de Julio.

La aparición del exjugador de los New York Yankees, de 50 años, despertó interés debido al contexto en el que ocurre. La celebración organizada cada año por el fundador y director ejecutivo de Fanatics reúne a numerosas figuras del deporte, la música, el entretenimiento y los negocios, convirtiéndose en uno de los encuentros sociales más exclusivos de la temporada en Estados Unidos.

Durante el evento, Rodríguez fue captado acompañado por una mujer de cabello largo y castaño, quien siguió el tradicional código de vestimenta completamente blanco que caracteriza a la reunión. La invitada lució un vestido corto de color blanco con la espalda descubierta, mientras que el exdeportista optó por una camisa blanca de manga larga, pantalones del mismo tono y gafas de sol tipo aviador, en línea con el estilo requerido para la ocasión.

Las fotografías difundidas muestran a la pareja besándose y compartiendo gestos de complicidad en distintos momentos de la celebración. En otra de las imágenes ambos aparecen abrazados cerca del bar al aire libre, sonriendo y conversando de manera relajada, escenas que rápidamente generaron reacciones entre seguidores y medios especializados en espectáculos.

El interés por estas imágenes aumentó debido a que, el pasado 21 de mayo, una fuente confirmó que la relación entre Rodríguez y Jaclyn Cordeiro había llegado a su fin. De acuerdo con esa información, ambos decidieron concluir su romance en buenos términos y conservar una relación cordial, manteniendo el respeto mutuo pese a la separación.

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Posteriormente, la propia Cordeiro ofreció declaraciones para aclarar la situación y evitar especulaciones sobre el motivo del rompimiento. En ese contexto afirmó: "Para aclarar, Alex y yo estamos tomándonos un tiempo separados, pero sigue habiendo amor mutuo, cuidado y profundo respeto entre nosotros y por nuestras familias. Seguimos apoyándonos mutuamente, y no hay absolutamente ninguna animosidad, drama o historia negativa aquí".

Las declaraciones reforzaron la versión de que la ruptura ocurrió de manera amistosa y sin conflictos públicos. De acuerdo con los reportes difundidos en ese momento, ambos continúan conservando una relación basada en el respeto y la comunicación, pese a haber decidido seguir caminos distintos en el plano sentimental.

La fiesta blanca de Michael Rubin también fue noticia antes de su celebración debido a diversos rumores relacionados con su fecha de realización. Semanas antes del evento, circularon versiones que apuntaban a que el encuentro habría sido adelantado por una supuesta boda entre Taylor Swift y Travis Kelce, prevista para el mismo fin de semana festivo en Estados Unidos.

Sin embargo, Rubin descartó esas versiones durante una entrevista concedida previamente, aclarando que la organización del evento no respondió a esas especulaciones. Mientras tanto, la aparición de Alex Rodríguez junto a una mujer desconocida terminó por convertirse en uno de los momentos más comentados de la reunión, alimentando el interés sobre la vida personal del exbeisbolista tras el reciente término de su relación sentimental y su nueva etapa fuera de los diamantes.