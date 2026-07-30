Ministra Muñoz responde a Pérez Barboni y defiende gestión de la Dirección Nacional de Empleo

La titular de Mitradel también invitó públicamente a Pérez Barboni a visitar la Dirección Nacional de Empleo para conocer de primera mano el trabajo que realiza la institución.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) respondió a los señalamientos del diputado José Pérez Barboni, quien vinculó la falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes con el reclutamiento de panameños por los ejércitos de Rusia y Ucrania.

A través de un comunicado público, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, instó al diputado a "dejar la taquilla" y concentrarse en su labor de fiscalización "con seriedad, estudiando los temas y proponiendo soluciones".

"El pueblo no lo eligió para grabar videos ni para buscar titulares fáciles; lo eligió para fiscalizar con seriedad", expresó la ministra.

Muñoz defendió el trabajo de la Dirección Nacional de Empleo y pidió respeto para sus funcionarios, al asegurar que diariamente organizan reclutamientos, orientan a miles de personas y conectan a quienes buscan empleo con empresas que requieren personal.

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Asimismo, calificó de "profundamente irresponsable" utilizar un conflicto armado para construir un discurso político y sostuvo que los panameños esperan un debate basado en hechos y no en "emociones manipuladas".

La titular de Mitradel también invitó públicamente a Pérez Barboni a visitar la Dirección Nacional de Empleo para conocer de primera mano el trabajo que realiza la institución.

Después de conocer la realidad, con mucho gusto debatimos sobre hechos, cifras y resultados. Las puertas de Mitradel siempre estarán abiertas para quienes quieran fiscalizar con responsabilidad y no desde la desinformación", indicó.

Los cuestionamientos del diputado surgieron durante el periodo de incidencias en la Asamblea Nacional, donde aseguró que más de 250 mil jóvenes no tienen acceso a educación ni a oportunidades laborales y relacionó esa situación con el reclutamiento de al menos 24 panameños por las Fuerzas Armadas de Rusia y Ucrania.

Pérez Barboni también criticó la implementación de la ley que establece pasantías remuneradas para jóvenes y cuestionó los resultados del Ministerio de Trabajo en materia de empleo.

"Esto no es coincidencia. Esto es porque el Mitradel no ha hecho su trabajo. Lleva más de un año con una ley que buscaba crear esas pasantías remuneradas para jóvenes. ¿Y dónde están las estadísticas?", manifestó el diputado.