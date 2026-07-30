Udelas brinda apoyo psicológico gratuito para cuidar la salud mental de sus estudiantes

El centro también promueve espacios de participación en actividades de extensión, investigación y formación con enfoque humano, contribuyendo al crecimiento integral de la comunidad estudiantil. estu

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el objetivo de fortalecer el bienestar integral de su comunidad estudiantil, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) creó el Centro de Orientación y Atención Socioeducativa a los Estudiantes (Coases), una iniciativa que ofrece acompañamiento gratuito, personalizado y confidencial a los estudiantes, respondiendo a los crecientes desafíos relacionados con la salud mental, el estrés y las exigencias de la vida universitaria.

A través de Coases, los estudiantes tienen acceso a consejería psicológica y emocional, tutorías y mentorías personalizadas, orientación para fortalecer hábitos de estudio y apoyo para su desarrollo personal y profesional. El centro también promueve espacios de participación en actividades de extensión, investigación y formación con enfoque humano, contribuyendo al crecimiento integral de la comunidad estudiantil.

La rectora de Udelas, Nicolasa Terreros Barrios, destacó que esta iniciativa reafirma el compromiso de la institución con sus estudiantes. “En Udelas pensamos en el bienestar de los estudiantes. Sabemos que cada joven enfrenta retos distintos durante su formación universitaria y por eso hemos creado Coases, un servicio gratuito, personalizado y confidencial que les permita sentirse acompañados, escuchados y respaldados en cada etapa de su desarrollo”, expresó.

Con esta iniciativa, Udelas reafirma su compromiso con una educación centrada en el bienestar de las personas. Coases ofrece servicios gratuitos, personalizados y confidenciales para estudiantes de la universidad a nivel nacional, promoviendo una cultura de apoyo, inclusión y cuidado de la salud mental.