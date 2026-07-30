Capturan a presunto autor intelectual de asesinato de alcalde que conmocionó a México

El detenido es identificado por el gobierno como Ramón Ángel "N", alias R1, y su apellido se mantiene en reserva por consideraciones jurídicas.

México informó el jueves la captura del presunto autor intelectual del asesinato de un alcalde a manos del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que el detenido era jefe de un grupo de sicarios al servicio del cártel y la mente detrás de la muerte a tiros de Carlos Manzo en noviembre de 2025.

El caso estremeció México. Manzo era alcalde de Uruapán, ciudad ubicada en el centro de una próspera región agroexportadora del violento estado de Michoacán.

Lo mataron mientras estaba en la calle con su familia, en plena celebración del tradicional Día de Muertos.

El alcalde ganó relevancia política nacional por su estilo confrontacional para enfrentar al crimen organizado y reclamar al gobierno de Claudia Sheinbaum mayor apoyo en esta lucha.

El detenido es identificado por el gobierno como Ramón Ángel "N", alias R1, y su apellido se mantiene en reserva por consideraciones jurídicas.

"Fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación" de la policía y fuerzas especiales del Ejercito, detalló García Harfuch en la red social X.

El funcionario señaló que la célula criminal que dirigía es una de "las más violentas vinculadas al CJNG" y opera en varias ciudades de Michoacán y el vecino estado de Jalisco.

"Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región", agregó.

Con su captura ya suman 31 personas detenidas por el crimen de Manzo.