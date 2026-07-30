Candidata de Costa Rica toma ventaja en proceso de selección del próximo jefe de la ONU

Otros candidatos podrían sumarse a la contienda más adelante para suceder a António Guterres, que finalizará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre de 2026.

El Consejo de Seguridad de la ONU empezó el jueves el proceso de selección del futuro secretario general del organismo, con una primera votación de sondeo que situó a la costarricense Rebeca Grynspan a la cabeza de los siete candidatos que aspiran al cargo.

Los 15 Estados miembros del Consejo se reunieron a puerta cerrada en la mañana para asignar de forma anónima a cada candidato una calificación de "recomendar", "desaconsejar" o "sin opinión".

Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y jefa de la agencia de comercio y desarrollo de la ONU (UNCTAD), de 70 años, recibió el mayor número de menciones favorables, según fuentes diplomáticas.

Grynspan se situó por delante de la exministra de Relaciones Exteriores de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, la más joven de los aspirantes, de 52 años, y del director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, de 65 años.

También son candidatos la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el ugandés Olara Otunnu y el senegalés Macky Sall.

Otros candidatos podrían sumarse a la contienda más adelante para suceder a António Guterres, que finalizará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre de 2026.

Esta "votación indicativa", que sirve sobre todo para "revelar candidatos que no son viables", marca el inicio de un proceso de selección que podría durar todavía varios meses, según Richard Gowan, del International Crisis Group.

Algunos han criticado esta votación de sondeo por su falta de transparencia, que comenzó a principios de la década de 1980, en un intento por romper un punto muerto entre dos candidatos cuyas postulaciones fueron bloqueadas por vetos.

Pocos se atreven a predecir un resultado, ya que el destino de los candidatos está, en la práctica, en manos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido), quienes no han manifestado sus preferencias.

Siguiendo una tradición geográfica que no siempre se respeta, América Latina aspira al cargo en esta ocasión, lo que explica que la mayoría de los candidatos provengan de esta región.

Muchos Estados también impulsan que, por primera vez, una mujer dirija la ONU.