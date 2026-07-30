AMP recupera más de $9.8 millones en salarios adeudados a la gente de mar

El balance presentado por la entidad también refleja avances en la protección de los derechos laborales de los marinos panameños.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) recuperó $9,896,859.30 en salarios adeudados a trabajadores del sector marítimo durante los dos primeros años de gestión del Departamento de Asuntos Laborales Marítimos (DEALM), de la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM).

El balance presentado por la entidad también refleja avances en la protección de los derechos laborales de los marinos panameños. En ese período, el DEALM tramitó 653 repatriaciones, atendió 788 quejas laborales marítimas, realizó 598 inspecciones laborales, brindó 407 consultas especializadas y concretó 39 conciliaciones entre trabajadores y empleadores.

En materia de empleo, la AMP registró 2,029 contratos de trabajo para gente de mar panameña entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio de 2026, lo que evidencia una tendencia positiva en el mercado laboral marítimo.

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Solo entre el 1 de julio de 2025 y el 1 de julio de 2026 se recibieron 1,096 contratos, un aumento del 17.5% en comparación con el mismo período del año anterior. En tanto, entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio de 2025 se registraron 933 contratos, cifra que representó un incremento del 5.31% respecto al período precedente, cuando se contabilizaron 886.

Según la Dirección General de la Gente de Mar, estos resultados responden, en parte, al fortalecimiento de las inspecciones laborales y al acompañamiento brindado a las empresas del sector, lo que ha favorecido una mayor presentación de contratos para su revisión y registro conforme a la normativa vigente.

Como autoridad competente en materia laboral marítima, el DEALM tiene la responsabilidad de verificar, registrar y custodiar los contratos de trabajo de la gente de mar, además de orientar tanto a trabajadores como a empleadores sobre el cumplimiento de la legislación laboral marítima.

La AMP destacó que estas acciones reafirman su compromiso con el cumplimiento del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006 (MLC, 2006), así como con el Decreto Ejecutivo No. 86 de 2013 y el Decreto Ejecutivo No. 160 de 2021, normas orientadas a promover el trabajo decente y garantizar la protección de los derechos laborales de la gente de mar panameña.