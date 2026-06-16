Panamá avanza en la titulación de 17 puertos y muelles menores bajo administración estatal

La iniciativa forma parte del Plan Estratégico de Desarrollo Portuario Panamá Visión 2040 y pretende crear las condiciones necesarias para impulsar nuevas inversiones y mejorar la planificación del sistema portuario nacional.

Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) avanza en la regularización, delimitación y titulación de 17 de los 23 puertos menores bajo su administración, en un proceso que busca fortalecer el patrimonio marítimo del Estado y brindar mayor seguridad jurídica a estas instalaciones estratégicas.

La iniciativa forma parte del Plan Estratégico de Desarrollo Portuario Panamá Visión 2040 y pretende crear las condiciones necesarias para impulsar nuevas inversiones y mejorar la planificación del sistema portuario nacional.

De acuerdo con la entidad, durante muchos años diversas instalaciones marítimas operaron sin que los terrenos que ocupaban estuvieran plenamente identificados, delimitados o inscritos a favor del Estado, una situación que dificultaba la ejecución de proyectos y aumentaba el riesgo de conflictos sobre el uso de estas áreas.

Ante esta realidad, la AMP, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ambiente, los gobiernos locales y particulares que han realizado cesiones de terreno, desarrolla un programa nacional para consolidar la titularidad de los recintos portuarios y ordenar jurídicamente estos espacios.

Como resultado de este esfuerzo, ya se registran avances en instalaciones estratégicas como Puerto Armuelles, Puerto Pedregal, Vacamonte, Coco Solo y Puerto Coquira, además de la sede central de la AMP en Ancón y el edificio 1108 de Cristóbal, en la provincia de Colón.

Asimismo, continúan los trámites para la regularización y titulación de instalaciones ubicadas en Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá y Darién.

El subadministrador encargado de la AMP, Max Florez, destacó que “la titulación de tierras no solo brinda seguridad jurídica; también sienta las bases para el desarrollo sostenible, la inversión responsable y la gestión eficiente de los recursos del Estado”.

Por su parte, Julio Jované, abogado de la Oficina de Asesoría Legal de la institución, explicó que la formalización registral permitirá definir con mayor precisión los límites y la condición jurídica de cada instalación portuaria, facilitando su administración, protección y aprovechamiento a largo plazo.

La AMP también impulsa la declaración de recintos portuarios mediante resoluciones de Junta Directiva, una herramienta que permitirá delimitar formalmente las áreas bajo jurisdicción marítima y fortalecer su administración y planificación.