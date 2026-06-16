Mundial 2026 | Gobierno decreta cierre de oficinas públicas desde las 2:00 p.m. el miércoles por debut de Panamá

No obstante, el decreto establece excepciones para aquellas entidades que, por la naturaleza de los servicios que prestan, deben mantenerse operativas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, firmó el Decreto Ejecutivo No. 19 del 16 de junio de 2026, mediante el cual se ordena el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el país a partir de las 2:00 p.m. de este miércoles 17 de junio, con motivo del debut de la Selección Nacional de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La medida busca permitir que los funcionarios puedan apoyar a la representación panameña, que se enfrentará a Ghana en el Toronto Stadium de Canadá, en su primer compromiso de la cita mundialista.

Según el decreto, las instituciones públicas deberán laborar de forma ininterrumpida en su horario regular hasta las 2:00 p.m., hora en que comenzará a regir el cierre de las dependencias estatales y municipales. Asimismo, se prohíbe a las entidades establecer horarios distintos a los fijados en la disposición.

En la parte considerativa del documento, el Ejecutivo destaca que, mientras los jugadores se preparan para dar lo mejor de sí en la cancha, la afición panameña también se organiza para respaldar con entusiasmo y pasión a la Selección Nacional, por lo que considera oportuno establecer un horario especial para los funcionarios.

No obstante, el decreto establece excepciones para aquellas entidades que, por la naturaleza de los servicios que prestan, deben mantenerse operativas. Entre ellas figuran los hospitales, clínicas, policlínicas y centros de salud de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud; el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan); el Benemérito Cuerpo de Bomberos; el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc); la Policía Nacional y demás estamentos de seguridad; el Metro de Panamá; MiBus; el Servicio Nacional de Migración; Tocumen, S.A.; la Autoridad Nacional de Aduanas, así como otras entidades vinculadas a servicios esenciales y al comercio internacional.

Puedes leer: Roberto Durán festeja sus 75 años en Toronto y envía mensaje de confianza a la Selección de Panamá

El documento también señala que las instituciones bancarias se regirán por la normativa especial emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá, mientras que la Autoridad del Canal de Panamá queda excluida de la aplicación de la medida, conforme a lo establecido en su régimen legal.

Adicionalmente, el decreto dispone la suspensión de los términos en los procedimientos administrativos durante la jornada establecida, y entrará en vigencia desde el momento de su promulgación.

Con esta decisión, el Gobierno se suma al ambiente de expectativa que vive el país por la segunda participación de Panamá en una Copa Mundial de Fútbol, un acontecimiento que ha despertado el entusiasmo de miles de aficionados dentro y fuera del territorio nacional.

Mira la resolución del Gobierno en el siguiente archivo.