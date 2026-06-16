Roberto Durán festeja sus 75 años en Toronto y envía mensaje de confianza a la Selección de Panamá

A sus 75 años, Durán continúa siendo un referente del deporte nacional y una de las personalidades panameñas más reconocidas en el mundo, ahora acompañando a la selección en un nuevo capítulo histórico del fútbol panameño.

Toronto, Canadá/La leyenda del boxeo panameño, Roberto Durán, celebró este martes 16 de junio sus 75 años de edad en Toronto, Canadá, donde acompaña a la Selección Nacional de Panamá que debutará este miércoles frente a Ghana en el Mundial 2026.

El excampeón mundial fue sorprendido por el equipo de Jelou, de TVN Media, que le organizó una celebración especial con pastel y el tradicional canto de cumpleaños feliz, en medio del entusiasmo que rodea la participación de la Roja en la máxima cita del fútbol.

La fecha también coincidió con otro momento memorable en la trayectoria del histórico púgil panameño: el aniversario número 43 de su victoria sobre el boxeador estadounidense Davey Moore, a quien derrotó el 16 de junio de 1983 en el Madison Square Garden de Nueva York para conquistar el título superwélter del Consejo Mundial de Boxeo.

Desde Panamá, su hijo y presentador de televisión, Robin Durán, le envió un mensaje de felicitación y destacó el orgullo que siente por llevar el apellido de una figura que ha dejado en alto el nombre del país a nivel internacional.

Durán también aprovechó la ocasión para enviar palabras de aliento a la Selección Nacional, que afrontará su segundo Mundial de fútbol.

"La gente de Panamá tiene que estar contenta porque vamos a ganar", expresó el excampeón mundial.

Además, dirigió un mensaje a los jugadores panameños: "A mis muchachos, que jueguen con fe y demuestren que ustedes son los verdaderos".

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La presencia de "Manos de Piedra" en Toronto no pasó desapercibida. Varios aficionados que se encontraban en las inmediaciones del hotel donde se hospeda se acercaron para felicitarlo por su cumpleaños y saludar a una de las máximas figuras deportivas en la historia de Panamá.

A sus 75 años, Durán continúa siendo un referente del deporte nacional y una de las personalidades panameñas más reconocidas en el mundo, ahora acompañando a la selección en un nuevo capítulo histórico del fútbol panameño.