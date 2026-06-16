Mundial 2026: Panamá ante Ghana; artistas panameños viajan a Toronto para el partido

Con el respaldo de la música nacional e internacional, la selección panameña inicia su camino mundialista este 17 de junio.

Ciudad de Panamá/El ambiente mundialista ya se siente con fuerza en el país. A solo horas del histórico debut de la selección de Panamá en el Mundial 2026, el entusiasmo ha contagiado no solo a los fanáticos, sino también a destacadas figuras de la música que se trasladan para apoyar al conjunto canalero en su primer partido del Mundial de Panamá frente a Ghana en Toronto, Canadá.

En el Aeropuerto Internacional de Tocumen se captó la salida de los artistas panameños Alberto Gaitán y Don Pablo Mures, quienes viajan con la misión de ponerle ritmo y energía al Fan Fest oficial de la FIFA.

La expectativa es alta, especialmente tras el reciente reconocimiento de la revista Billboard a la canción "Sube la Marea" como uno de los temas oficiales de la cita mundialista.

Buenas vibras desde el aeropuerto

Alberto Gaitán no ocultó su emoción por el gran momento que vive la música y el fútbol nacional, señalando que estar en las listas de las mejores canciones junto a grandes exponentes ha sido un logro enorme para el país. Al ser consultado sobre el encuentro de este 17 de junio, el cantante se mostró optimista con el desempeño táctico del equipo.

"Yo diría que 1-0. Tenemos que ganar 1-0", vaticinó Gaitán, destacando la propuesta del cuerpo técnico. "Yo creo que la selección está jugando muy bien... Vamos a hacer un juego no defensivo, sino proponer. Gana 1-0, después empatamos contra Croacia o, cuidado, ganamos".

Por su parte, Don Pablo Mures compartió su orgullo por formar parte de las actividades oficiales en Canadá y envió un mensaje directo a los jugadores: "A la selección le deseo muy buena vibra, muchas bendiciones para ellos. Ya estamos orgullosos de que nos están representando y han hecho un buen trabajo".

La sorpresa de la jornada en la terminal aérea fue el cantante de salsa de Puerto Rico, Maelo Ruiz, quien se encontraba de paso por Panamá tras una presentación en Venezuela. El intérprete boricua aprovechó la oportunidad para sumarse a la fiebre canalera y enviar sus mejores deseos al equipo en este debut de la selección de Panamá.

"Les deseamos suerte siempre a los panameños y que ganen mañana, seguro, con amor y cariño", expresó el salsero, reafirmando el estrecho vínculo que mantiene con el público local desde los inicios de su carrera. Con humor y entusiasmo, Maelo Ruiz cerró su mensaje con un contundente: "Mañana pues... ¡Vamos, Panamá!, porque si no, me va a doler".