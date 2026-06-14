Sube La Marea, entre las mejores canciones del Mundial 2026, según Billboard

'Sube La Marea' está interpretada por 29 artistas nacionales que impregnan de orgullo este himno futbolístico.

Ciudad de Panamá, Panamá/La celebración mundialista de Panamá no termina. A pocos días de su primer encuentro este 17 de junio contra Ghana, la fanaticada ha recibido la noticia de que la canción Sube La Marea (Remix) ha sido seleccionada como una de las mejores canciones para celebrar el Mundial 2026 según Billboard, describiéndola como "una apasionada celebración del equipo nacional panameño".

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Este tema está interpretado por 29 artistas nacionales, entre ellos Rubén Blades, Sech, Erika Ender, Omar Alfano, Nando Boom, Kafu Banton, Los Rabones, entre otros grandes talentos.

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"Cuando compusimos y produjimos 'Sube La Marea (Remix)', soñábamos con crear una canción que uniera a Panamá detrás de una misma bandera. Hoy verla reconocida por Billboard Latin entre las mejores canciones para celebrar el Mundial 2026 es algo que nos llena de orgullo y gratitud.

Gracias a los 29 artistas que dijeron sí a este proyecto, a cada músico, productor, creativo, patrocinador y miembro del equipo que creyó en esta visión desde el primer día. Y, sobre todo, gracias al pueblo panameño, que hizo suya esta canción y la convirtió en un símbolo de unidad, identidad y pasión.

Más que una canción, 'Sube La Marea' es la prueba de lo que puede pasar cuando un país entero canta al mismo ritmo", destacaron en Instagram Ricardo y Alberto Gaitán.