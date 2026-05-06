Avión de la Sele: Copa Airlines rinde homenaje a la 'marea roja' con aeronave que acompañará a Panamá al Mundial

El diseño también incluye una ola en movimiento, representación de la Marea Roja, así como la frase “¡Vamos Panamá!” en el fuselaje, reflejando el grito que une a los aficionados en cada partido.

En un homenaje a la pasión futbolera del país, Copa Airlines presentó el diseño oficial de “El Avión de la Sele”, una aeronave Boeing 737 MAX8 que llevará por el continente la identidad, el orgullo y la ilusión de Panamá rumbo al Mundial 2026.

El diseño, que luce una vibrante pintura roja inspirada en la Marea Roja, conmemora la segunda clasificación de Panamá a una Copa del Mundo, un logro que volvió a unir al país en torno a su selección nacional.

La propuesta ganadora surgió del concurso “El Avión de la Sele”, lanzado en noviembre de 2025, y fue creada por los panameños Ernesto de León y Henry Katz, quienes lograron imponerse entre casi 700 diseños presentados.

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“Este avión llevará por el continente el orgullo, la energía y la ilusión de millones de panameños”, destacó Marco Ocando, director senior de Mercadeo de Copa Airlines.

La aeronave incorpora elementos que evocan momentos icónicos del fútbol panameño, como el histórico gol de Román Torres, que selló la primera clasificación al Mundial, y la figura de Luis “El Matador” Tejada, símbolo de entrega y talento.

El diseño también incluye una ola en movimiento, representación de la Marea Roja, así como la frase “¡Vamos Panamá!” en el fuselaje, reflejando el grito que une a los aficionados en cada partido.

Además, la palabra “Panamá” en la parte inferior del avión permitirá que el nombre del país sea visible desde tierra, reforzando su identidad en cada vuelo.

Un símbolo que volará por todo el continente

La aeronave, con matrícula HP-9819CMP, fue pintada en la fábrica de Boeing en Estados Unidos y se incorpora este mes a la flota de Copa Airlines.

No solo será utilizada para transportar a la selección nacional en su camino al Mundial, sino que también recorrerá 88 destinos en 32 países, llevando el espíritu panameño a lo largo de América.

El presidente encargado de la Federación Panameña de Fútbol, Fernando Arce, destacó que el avión representa “el orgullo de todo un país que vuela junto a su selección” hacia la próxima cita mundialista.

La presentación del avión forma parte de una serie de iniciativas que acompañan el camino de Panamá hacia el Mundial 2026, incluyendo producciones audiovisuales y campañas que exaltan la identidad cultural y deportiva del país.

Con este proyecto, Panamá no solo celebra su clasificación, sino que proyecta al mundo una imagen de unidad, talento y pasión que trasciende el fútbol.