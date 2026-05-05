Revelan el avión de la selección de Panamá para el Mundial; Copa Airlines realiza la presentación

La aeronave incorpora el escudo de la selección, consolidando una imagen cargada de identidad y orgullo nacional.⁣

Seattle, EEUU/Tras varios días de expectativa, finalmente Copa Airlines presentó el nuevo diseño del avión oficial de la Selección Nacional de Fútbol, una aeronave que llevará el nombre de Panamá por los cielos.⁣ Este avión será el que transporte a La Sele a sus partidos del Mundial 2026 en Canadá y Estados Unidos.

⁣El diseño rinde homenaje a uno de los momentos más emblemáticos del fútbol panameño: el histórico gol de Román Torres que selló la clasificación al Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

La aeronave también incorpora el escudo de la selección, consolidando una imagen cargada de identidad y orgullo nacional.⁣

Su diseño se llevó a concurso en el que participaron 700 personas. El avión, modelo Boeing 737, con placa HP-9819, es completamente rojo, presenta elementos como un gol de chilena, la frase "Vamos Panamá" y el águila harpía, que es representativa del país.

El diseño ganador fue elaborado por dos jóvenes panameños, entre ellos Ernesto De León, quien compartió su emoción antes de abordar el vuelo. Henry Katz es el otro panameño que ganó en el diseño.

“Me siento muy contento, emocionado. Como panameño me siento orgulloso de ver a la selección en el Mundial y como diseñador, es un gran paso en mi carrera ver mi trabajo en el avión”, expresó.

La develación oficial se realizó en Seattle, Estados Unidos, en la sede de Boeing. El evento contó con la presencia del director técnico de la selección, Thomas Christiansen y Román Torres, quien jugó el Mundial de Rusia 2018