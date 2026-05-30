Universidad de Panamá inicia campaña electoral rumbo a las votaciones del 1 de julio: Defensoría llama al respeto y la transparencia

Con el inicio oficial del período de propaganda electoral este 29 de mayo, la Defensoría de los Universitarios de la Universidad de Panamá emitió un comunicado en el que convoca a candidatos, candidatas y a toda la comunidad universitaria a garantizar un proceso democrático basado en el respeto mutuo.

La Defensoría de los Universitarios de la Universidad de Panamá emitió este 29 de mayo un comunicado dirigido a candidatos, candidatas y a la comunidad universitaria, con motivo del inicio oficial de la campaña de propaganda electoral y proselitismo de las elecciones universitarias 2026.

Una campaña de respeto y propuestas

La Defensoría extiende una "cordial y firme invitación" a propiciar, promover y mantener un ambiente de máximo respeto entre los diversos sectores que participan de este proceso democrático. Propugna que las campañas sean de altura, utilizando un lenguaje verbal y escrito acorde a los más altos valores del espíritu universitario, en función de fortalecer el debate de propuestas programáticas. "Todo esto debe darse dentro del marco del respeto mutuo, permitiéndonos erigirnos en un digno, justo y claro ejemplo para el conjunto de la sociedad y de la Nación", señala el texto.

Responsabilidad en medios y redes

El comunicado exhorta a todos los actores de esta "fiesta electoral" a conducirse con responsabilidad, prudencia y ética, tanto en el manejo como en la difusión de la información a través de los diversos medios y plataformas durante el período de campaña. La Defensoría sustenta este llamado en que la Universidad de Panamá transita actualmente por momentos complejos y decisivos en los ámbitos académico, científico y administrativo, lo que exigirá de las próximas autoridades un compromiso incuestionable, liderazgo firme y visión estratégica.

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Unidad después de las urnas

La Defensoría también mira más allá del proceso electoral: considera fundamental que, una vez concluida la votación, prevalezcan la unidad, el respeto y la voluntad de construir consensos entre todos los sectores universitarios. "Más allá de las diferencias propias de toda contienda democrática, el interés superior de la Universidad de Panamá y del país debe convocarnos a trabajar de manera conjunta, fortaleciendo la convivencia universitaria y sumando esfuerzos en beneficio de estudiantes, docentes, administrativos y de la sociedad panameña", concluye el documento.

El comunicado fue firmado por el profesor Gilberto Mandulanda, Defensor de los Universitarios, en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira, el 29 de mayo de 2026.