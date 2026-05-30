Capturan en El Chorrillo a alias 'Chuli', uno de los más buscados por homicidio desde 2023

El detenido fue identificado como Jesús Alberto Alonso Reynolds, conocido con el alias de "Chuli", quien figura como presunto vinculado a un homicidio ocurrido el 14 de abril de 2023 en el corregimiento de San Francisco.

El Chorrillo, Panamá/Uno de los hombres más buscados por delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio, fue aprehendido en horas pasadas durante un operativo policial en el corregimiento de El Chorrillo.

El detenido fue identificado como Jesús Alberto Alonso Reynolds, conocido con el alias de "Chuli", quien figura como presunto vinculado a un homicidio ocurrido el 14 de abril de 2023 en el corregimiento de San Francisco.

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De acuerdo con las investigaciones, el caso está relacionado con un hecho violento en el que una persona falleció luego de recibir heridas provocadas por arma de fuego.

Durante las diligencias de allanamiento, realizadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público, las autoridades también aprehendieron a un hombre de 20 años, a quien presuntamente se le encontraron sustancias ilícitas. La entidad indicó que ambos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.