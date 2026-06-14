La Marea Roja que mueve la economía: Panamá ya vive su Mundial

El presidente de la Cciap, Aurelio Barría Pino, expone cómo el Mundial de Fútbol está impulsando la economía nacional semanas antes del primer partido.

Ciudad de Panamá, Panamá/Aunque el pitazo inicial del Mundial para la Selección de Panamá será el 17 de junio, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, aseguró que el torneo ya comenzó para la economía nacional. En el acostumbrado Cámara Opina, Barría Pino expuso que el fútbol está moviendo desde hace semanas a comercios, restaurantes, hoteles, imprentas, agencias de publicidad, empresas de transporte y emprendimientos.

Según el dirigente, las vitrinas ya hablan de fútbol con camisetas, banderas, artículos promocionales, menús especiales, paquetes para disfrutar los partidos y promociones de todo tipo. "El sector privado se anticipó, invirtió y salió a competir", afirmó. Y sentenció: "La Marea Roja también mueve la economía".

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Barría Pino señaló que, si bien algunos panameños viajarán a apoyar desde las gradas, la gran mayoría vivirá el Mundial desde suelo patrio: en casas, oficinas, restaurantes, hoteles, centros comerciales y plazas. Recordó que Panamá apenas disputará su segundo Mundial, pero siempre ha sido un país que vive y consume este torneo con intensidad. "Esta vez existe un elemento que multiplica el entusiasmo, la demanda y las oportunidades: nuestra 'Sele' estará en la cancha", destacó.

El presidente de la Cciap subrayó que detrás de cada bandera vendida hay producción, distribución y comercio; detrás de cada promoción, diseñadores, comunicadores, vendedores y proveedores; y detrás de cada restaurante lleno, cocineros, meseros, transportistas, productores y personal de seguridad. "El Mundial genera consumo, pero también genera oportunidades y sostiene empleos", aseguró.

Para dimensionar ese movimiento, Barría Pino citó datos de Catar 2022: durante noviembre y diciembre de ese año, el comercio al por menor en Panamá registró ventas por B/.3,567 millones, un aumento de 4.89% frente al mismo período de 2021. En esos dos meses, los ingresos de hoteles y restaurantes alcanzaron B/.368 millones, con un crecimiento de 35.07%.

Aunque reconoció que no todo ese desempeño puede atribuirse al fútbol, advirtió que "sería un error ignorar la capacidad de un evento de alcance mundial para reunir consumidores, elevar la demanda y activar cadenas completas de valor".

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Desde la Cámara de Comercio, dijo, se reconoce a las empresas que se han preparado, invertido e innovado. "Esa capacidad de anticipación es la que convierte los grandes acontecimientos en oportunidades reales y demuestra, una vez más, que el sector privado es protagonista de la generación de actividad económica y empleo", afirmó el dirigente.

Finalmente, Barría Pino hizo un llamado a las autoridades para que garanticen seguridad, movilidad y orden; al sector privado para que continúe ofreciendo productos, servicios y experiencias responsables; y a los consumidores para que apoyen lo nuestro. "El 17 de junio jugarán once panameños en la cancha. Pero, desde ya, miles de empresas, trabajadores y emprendedores están jugando su propio partido", concluyó.

"Panamá está en el Mundial. El orgullo ya se siente, los negocios ya se mueven y la economía ya lo está viviendo", agregó el presidente de la Cciap.