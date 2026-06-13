¡Atención Panamá! Pasaporte perdido en el Mundial: qué hacer para no quedarse varado

Un pasaporte extraviado puede arruinar la fiesta mundialista. Sepa a qué número llamar en Toronto, Nueva Jersey y otras sedes, cómo obtener un salvoconducto y por qué debe registrar su viaje antes de salir de Panamá.

Si viaja a alguna de las sedes del Mundial, recuerde que un grito por la pérdida de su pasaporte puede doler más que un gol del equipo contrario. Pero de llegarse a ocurrir tan lamentable situación —lo de la pérdida del pasaporte, no la del gol—, hay algunos pasos que debe seguir para asegurar su regreso a Panamá.

Primero, reporte la pérdida o hurto a la policía local. Por ejemplo, en el caso de Toronto, ciudad canadiense donde la Selección jugará los próximos 17 y 23 de junio, el número a contactar es: +1 416 808 2222, que es la línea de no emergencia del Servicio de Policía de Toronto (Toronto Police Service). Mientras que el 201-438-0165 es el teléfono de contacto de la Policía de East Rutherford, en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde Panamá jugará el 27 de este mes.

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Si no logra recuperar su pasaporte antes de su viaje de regreso y retorna directamente a Panamá, es decir, un viaje sin escalas, debe solicitar un salvoconducto vía WhatsApp al número +507 6676-8272.

Pero si su vuelo contiene escalas o su viaje continúa, entonces debe comunicarse con el consulado o la embajada de Panamá en el país donde se encuentra.

Una recomendación que dan las autoridades panameñas es dejar su pasaporte original en un lugar seguro de su alojamiento y llevar únicamente una copia, tanto física como digital. Recuerde que el pasaporte es su identificación oficial fuera de Panamá.

Antes del viaje

Pero para que la fiesta mundialista logre concretarse, primero tenga en cuenta algunas precauciones antes de salir del país. Primero, tenga en cuenta que su pasaporte debe tener más de 6 meses de vigencia a la fecha de regreso.

También, cada país tiene requisitos migratorios específicos:

Estados Unidos: Los ciudadanos panameños requieren visa vigente. Las autoridades recuerdan que contar con boletos para los partidos no garantiza la entrada al país.

México: No se requiere visa para estancias de turismo de hasta 180 días, aunque se deben cumplir los requisitos migratorios habituales.

Canadá: Los viajeros deberán tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) si cumplen con los requisitos establecidos, o una visa de visitante (TRV) según corresponda.

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La Cancillería de la República pide a los viajeros realizar un Registro Voluntario Consular. Un trámite que, según las autoridades, representa un paso importante antes de salir del país, ya que permite mantener información actualizada de los viajeros y facilitar la asistencia y protección consular en caso de emergencias o situaciones inesperadas durante su estadía en el extranjero.

Luego de completar el registro, los viajeros recibirán en el correo electrónico una guía consular correspondiente al destino seleccionado. En dicha guía podrá encontrar información como requisitos migratorios, información sanitaria, contactos de emergencia y orientación consular, entre otros. De no lograr realizar este registro durante su preparación para el viaje, el formulario estará disponible en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en códigos QR visibles para todos los viajeros.