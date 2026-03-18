Copa Airlines lanza 'Sube la Marea Remix', un homenaje musical a la Sele rumbo al Mundial

“Sube la Marea Remix” sonará en las principales emisoras de radio y estará disponible en plataformas digitales como Spotify, mientras que el video podrá verse en las redes sociales de Copa Airlines y en YouTube.

La Copa Airlines presentó el video oficial de “Sube la Marea Remix”, una producción que rinde homenaje a la pasión de la Marea Roja y acompaña a la Selección Nacional de Fútbol de Panamá en su preparación para participar por segunda vez en una Copa del Mundo.

La canción, compuesta y producida por el dúo panameño Los Gaitanes, reúne a una amplia gama de artistas nacionales, entre ellos Rubén Blades, Omar Alfanno, Erika Ender, Sech, Nando Boom, Boza y Kafu Banton, entre otros exponentes de distintos géneros. También participan agrupaciones como Los Rabanes y Los Beachers, reflejando la diversidad musical del país.

El video musical fue concebido como una vitrina de la identidad panameña, incorporando locaciones emblemáticas como el Canal de Panamá, el Estadio Rommel Fernández, el Biomuseo y el Casco Antiguo, así como espacios naturales y turísticos en distintas regiones del país. La producción también recorre sitios como Portobelo, Chitré, Guararé y Bocas del Toro.

Además de celebrar el camino de la selección nacional, el audiovisual busca proyectar la riqueza cultural, natural e histórica de Panamá, integrando paisajes, tradiciones y símbolos del país en cada escena.

“Sube la Marea Remix” sonará en las principales emisoras de radio y estará disponible en plataformas digitales como Spotify, mientras que el video podrá verse en las redes sociales de Copa Airlines y en YouTube. Con esta iniciativa, la aerolínea busca unir a los panameños en torno a “La Sele” de cara a un nuevo reto mundialista.