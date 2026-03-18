¡A llenar el tanque! Precio de los combustibles registrarán un alza estrepitosa a partir de este viernes 20 de marzo

Las nuevas tarifas se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 3 de abril, cuando se realice la próxima actualización de precios.

La Secretaría de Energía anunció un aumento en los precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir de este viernes 20 de marzo.

Según el ajuste oficial, la gasolina de 95 octanos registrará un incremento de 0.20 centavos, por lo que su precio quedará en 1.14 por litro. En tanto, la gasolina de 91 octanos subirá 0.18 centavos, situándose en 1.07 por litro.

Por su parte, el diésel bajo en azufre tendrá el mayor aumento, con una subida de 0.31 centavos, alcanzando un precio de 1.21 por litro.

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En la ciudad de Panamá, los precios máximos por litro quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.144

B/.1.144 Gasolina de 91 octanos: B/.1.065

B/.1.065 Diésel: B/.1.21

El precio de los combustibles tendrá una variación dependiendo de la región: En Changuinola registra los precios más altos del país, con la gasolina de 95 octanos en B/.1.19, la de 91 octanos en B/.1.11 y el diésel en B/1.26 por litro.

Los precios están fijados en la Resolución del 18 de marzo del 2026, que faculta a la Secretaría Nacional de Energía a actualizar cada 14 días los precios de los combustibles, con base en las variaciones del mercado internacional, los costos de flete y los márgenes razonables de comercialización.

Las nuevas tarifas se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 3 de abril, cuando se realice la próxima actualización de precios.

El alza en los precios de los combustibles responde, en gran medida, al comportamiento del mercado internacional del petróleo, donde factores como la reducción de la oferta y la volatilidad geopolítica influyen directamente en los costos.