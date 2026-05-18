Suben algunos cortes del pollo en Panamá, mientras la mayoría registra bajas

Una de las proteínas de mayor consumo en Panamá registró variaciones de precio en algunos de sus cortes durante el último mes, según el monitoreo realizado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

De acuerdo con Diosa Barahona, de la entidad, el seguimiento incluye 12 productos distintos del pollo por piezas, y entre marzo y abril de 2026 la mayoría presentó una reducción.

“De los 12 productos monitoreados, 10 disminuyeron su precio, entre cinco y diez centavos por kilogramo”, explicó Barahona.

Sin embargo, dos cortes reflejaron incrementos durante el periodo analizado.

El pescueso con piel pasó de 1,37 dólares a 1,95 dólares por kilogramo, mientras que el pescueso sin piel aumentó de 2,40 dólares a 2,70 dólares por kilogramo.

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Las alas de pollo también registraron un leve incremento, pasando de 4,33 dólares en marzo a 4,41 dólares en abril.

Por el contrario, otros productos mostraron reducciones, entre ellos el pollo entero, el muslo-encuentro, el encuentro, el muslo, la pechuga, la molleja, el hígado de pollo y las patitas.

Barahona destacó que el precio del pollo entero mantiene una tendencia a la baja.

“En enero el precio por kilogramo era de 2,51 dólares y a abril de 2026 está en 2,38 dólares. Con respecto a marzo disminuyó 11 centavos y frente al mismo mes del año pasado registra una baja de 10 centavos por kilogramo”, indicó.

Mientras tanto, consumidores consultados señalaron cuáles son las piezas que más adquieren.

Entre las preferencias mencionaron el muslo, la pechuga, las patitas, el encuentro y el muslo-encuentro.

Panamá continúa figurando entre los países de América Latina con mayor consumo de esta proteína.

Según explicó Luis Carlos Castroverde, de Anavip, el consumo nacional alcanzó el año pasado las 115 libras por persona, ubicándose entre los más altos de la región.

El monitoreo de Acodeco en la ciudad capital incluye ocho áreas geográficas, entre ellas Santa Ana, Parque Lefevre, San Miguelito, Betania y Bella Vista, además de más de 50 supermercados de distintas cadenas.

Información de Jorge Quiroz