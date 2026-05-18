Siete panameños continúan detenidos en Cuba; Cancillería gestiona su retorno

Algunos sectores han solicitado al Gobierno panameño adoptar medidas más concretas para agilizar el retorno de los detenidos, tomando en cuenta el tiempo que aún permanecen en Cuba.

Ciudad de Panamá/Siete ciudadanos panameños permanecen detenidos en Cuba acusados de presunta propaganda en contra del gobierno cubano, informó el vicecanciller de la República, Carlos Guevara Mann, quien aseguró que Panamá mantiene gestiones para lograr el retorno de estos ciudadanos al país.

De acuerdo con las autoridades panameñas, inicialmente eran 10 los panameños detenidos en territorio cubano, sin embargo, tres de ellos ya regresaron a Panamá, mientras que los siete restantes continúan privados de libertad enfrentando condenas de hasta ocho años de prisión.

Los siete ciudadanos panameños detenidos en Cuba son:

Víctor Manuel Pinzón Cedeño Anthony Williams Jules Pérez Omar Gilberto Urriola Vergara Maykol Jesús Pérez Almendra Adalberto Antonio Navarro Asprilla Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena José Luis Aguirre Baruco

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El vicecanciller Guevara explicó que se trata de una situación compleja debido a los procedimientos internos y legales establecidos por el gobierno cubano, aunque señaló que los ciudadanos panameños detenidos se encuentran en condiciones aceptables.

Asimismo, diversos sectores han solicitado al Gobierno panameño adoptar medidas más concretas para agilizar el retorno de los detenidos, tomando en cuenta el tiempo que aún permanecen en Cuba.

Pese a ello, las autoridades reiteraron que continúan trabajando diplomáticamente para lograr que los ciudadanos sean trasladados nuevamente a su país de origen, aunque por el momento no existe una fecha definida para su regreso a Panamá.

Con información de Yamy Rivas