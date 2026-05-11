Martínez-Acha reitera que continúan gestiones por siete panameños detenidos en Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores indicó que las autoridades panameñas continúan brindando asistencia a los detenidos, mientras avanzan los procedimientos judiciales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, se refirió a la situación de los siete ciudadanos panameños que permanecen detenidos en Cuba desde el pasado 28 de febrero, y aseguró que el Gobierno Nacional mantiene el acompañamiento jurídico y consular durante el proceso.

El ministro de Relaciones Exteriores indicó que las autoridades panameñas continúan brindando asistencia a los detenidos, mientras avanzan los procedimientos judiciales bajo las normas establecidas en Cuba.

“Eso va, según las normativas en Cuba, nosotros seguimos brindando la asistencia jurídica y la asistencia consular. Hay que respetar los tiempos en los procesos dentro de Cuba y somos optimistas de que quizás pronto podamos dar una buena noticia”, expresó Martínez Acha.

Las declaraciones del canciller se dan semanas después de que tres ciudadanas panameñas fueran liberadas y retornaran al país el pasado 25 de abril.

🔗Te puede interesar: Cancillería avanza gestiones para retorno de panameños detenidos en Cuba

Tres panameñas ya regresaron al país

De acuerdo con un comunicado emitido por la Cancillería de la República, las panameñas recuperaron su libertad luego de colaborar durante el proceso judicial bajo la figura de colaborador eficaz y mediante la aplicación del criterio de oportunidad, conforme a la legislación penal cubana.

Las ciudadanas liberadas fueron identificadas como Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño, quienes arribaron al Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde fueron recibidas por sus familiares.

Desde que se conoció el caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores inició gestiones diplomáticas con el Gobierno de Cuba para brindar apoyo a los ciudadanos panameños involucrados.

Siete panameños permanecen detenidos

Pese a la liberación de las tres mujeres, otros siete ciudadanos continúan detenidos en Cuba. Se trata de:

Víctor Manuel Pinzón Cedeño Anthony Williams Jules Pérez Omar Gilberto Urriola Vergara Maykol Jesús Pérez Almendra Adalberto Antonio Navarro Asprilla Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena José Luis Aguirre Baruco

El pasado 25 de marzo, el canciller Martínez-Acha sostuvo una reunión con los panameños detenidos, donde verificó su estado de salud y confirmó que reciben trato humanitario y asistencia legal durante el proceso.