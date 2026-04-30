Cancillería avanza gestiones para retorno de panameños detenidos en Cuba

El encuentro estuvo marcado por el testimonio de Evelyn Castro , una de las panameñas liberadas recientemente, quien junto a Cinthia Camarena y Abigail Gudiño regresó al país el pasado 25 de abril.

Panamá/La Cancillería de Panamá mantiene activas las gestiones diplomáticas para lograr el retorno de siete panameños que permanecen detenidos en Cuba, en un proceso que, según las autoridades, avanza bajo una estrategia de bajo perfil y respeto a las leyes del país caribeño.

El tema fue abordado este jueves durante una reunión encabezada por el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez con familiares de los detenidos, en el Palacio Bolívar, donde se ofreció una actualización sobre el estado del caso.

El encuentro estuvo marcado por el testimonio de Evelyn Castro, una de las panameñas liberadas recientemente, quien junto a Cinthia Camarena y Abigail Gudiño regresó al país el pasado 25 de abril.

“Quiero agradecer al canciller, al presidente, al consulado y a todo el equipo de la embajada en Cuba, por todo el apoyo para traerme a Panamá”, expresó.

Desde la Cancillería se insiste en que la estrategia para lograr resultados se basa en la discreción y el manejo técnico del caso. “Eso se tiene que gestionar de manera silenciosa y con precisión. Hay que respetar los procesos y las leyes cubanas”, señaló el canciller.

El ministro aseguró que los siete panameños que aún permanecen en La Habana cuentan con acompañamiento consular permanente y defensa jurídica proporcionada por el Estado panameño, a través de su embajada.

En esa misma línea, destacó que las gestiones continúan por la vía del diálogo directo con las autoridades cubanas, en un esfuerzo por facilitar el retorno de los connacionales.

Más temprano, en una entrevista, el canciller reiteró el enfoque de la estrategia. “Somos creyentes de que, para lograr un buen resultado, no se necesitan manifestaciones públicas o para las tribunas. Se necesita una diplomacia consistente, una diplomacia silenciosa, una diplomacia técnica y, por supuesto, muy efectiva dentro de las circunstancias de Cuba”.

También explicó que las acciones responden a una instrucción directa del Ejecutivo. “El presidente Mulino, desde el primer momento, nos instruyó a toda la Cancillería a hacer lo posible para traer a los panameños lo más pronto a Panamá. No obstante, es un proceso en otro país y hay que respetar las normas de ese país”, afirmó.

Sobre la liberación de las tres panameñas, indicó que fue resultado de las gestiones diplomáticas impulsadas por el Gobierno. “Se basaron en un acto de cercanía, de amistad y de humanidad”, dijo.

Mientras tanto, los siete panameños restantes continúan dentro de un proceso judicial en Cuba. “Estamos permanentemente apoyándolos con asistencia judicial, con la asistencia consular y con la protección diplomática. No puedo adelantar criterios, no quiero comentar mucho, pero sí estamos haciendo todo lo posible para que vengan a Panamá lo más rápido posible”, agregó.

El canciller también mencionó la existencia de un acuerdo entre Panamá y Cuba que podría aplicarse en este tipo de casos. “Cuando hay una sentencia en firme, si es adversa, los ciudadanos nuestros podrían venir a Panamá a cumplir la sentencia”, señaló.