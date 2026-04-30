Udelas y UTP firman convenio para impulsar la investigación y la innovación en Panamá

El convenio establece una hoja de ruta que incluye el desarrollo de proyectos de investigación aplicada, programas académicos conjuntos, intercambio de estudiantes y docentes, así como iniciativas de extensión universitaria orientadas a estrechar el vínculo entre la academia y la sociedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad Especializada de las Américas (Udelas) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) formalizaron un convenio de cooperación interinstitucional que busca potenciar la educación superior, la investigación científica y la innovación en el país.

El acuerdo representa un paso estratégico para integrar las capacidades académicas, científicas y técnicas de ambas instituciones, con el objetivo de generar conocimiento, formar profesionales altamente capacitados y aportar soluciones a los principales desafíos sociales y tecnológicos de Panamá.

Durante la firma, la rectora de Udelas, Nicolasa Terreros Barrios, destacó que esta alianza permitirá avanzar hacia una educación superior más inclusiva y alineada con las necesidades del país. “Esta alianza estratégica nos permitirá consolidar esfuerzos en investigación, innovación y formación profesional, contribuyendo directamente al desarrollo del país y al bienestar de nuestras comunidades”, expresó.

Por su parte, la rectora de la UTP, Ángela Laguna Caicedo, subrayó que el convenio ampliará las oportunidades académicas tanto para estudiantes como para docentes, fortaleciendo además las capacidades institucionales. “Trabajar de manera articulada nos permite generar mayor impacto en la formación del talento humano y en la construcción de soluciones que respondan a los desafíos actuales de nuestras comunidades”, afirmó.

El convenio establece una hoja de ruta que incluye el desarrollo de proyectos de investigación aplicada, programas académicos conjuntos, intercambio de estudiantes y docentes, así como iniciativas de extensión universitaria orientadas a estrechar el vínculo entre la academia y la sociedad.

Asimismo, contempla la optimización de recursos y la creación de nuevos espacios de colaboración para la transferencia de conocimiento y tecnología en sectores estratégicos del país.

Con esta firma, ambas universidades reafirman su compromiso con una educación superior de calidad, innovadora e inclusiva, apostando por una formación integral que contribuya al desarrollo sostenible de Panamá.