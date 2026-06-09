Federación de Clubes de Jardinería de Panamá gana premio 'Plant America' por la siembra de guayacanes

Además de llenar de color los paisajes panameños con los característicos guayacanes, la iniciativa busca promover la educación ambiental, el amor por la jardinería y la importancia de proteger los ecosistemas.

Ciudad de Panamá/Panamá volvió a destacar en el escenario internacional gracias a sus iniciativas de conservación ambiental. Representantes del país obtuvieron un reconocimiento en el concurso Plant de América, por un proyecto enfocado en la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible.

Desde 2018, la Federación de Clubes de Jardinería de Panamá impulsa el programa “Pintemos de amarillo a Panamá”, una iniciativa que busca transformar espacios públicos y comunidades mediante la siembra de 100 mil plantones de guayacán a nivel nacional.

Gracias a este proyecto, la federación obtuvo el segundo lugar en el concurso organizado por el Comité de Actividades de Afiliadas Internacionales, destacando el compromiso del país con la conservación de la naturaleza.

”Cada persona en Panamá debe sembrar un guayacán y nosotros se los regalamos y lo cuidamos para que algún día, Panamá sea una ciudad pintada de amarillo de verdad”, indicó Vylma Cordovez, coordinadora del programa “Pintemos de amarillo a Panamá”.

Además de llenar de color los paisajes panameños con los característicos guayacanes, la iniciativa busca promover la educación ambiental, el amor por la jardinería y la importancia de proteger los ecosistemas.

Los guayacanes, reconocidos por su belleza y valor simbólico, también han sido asociados con mensajes de vida y paz, reforzando la importancia de preservar las especies nativas.

”El guayacán hay que cuidarlo en las etapas iniciales; una vez que lo sembramos, él es generoso y entonces crece y sigue por su cuenta y es un árbol maderable y en algunas comarcas puede ser incluso hasta medicinal”, explicó Bedsy Dutari, científica - Club Jardinería de Panamá.

El concurso, impulsado por National Garden Clubs, Inc. y el COMAAI, busca incentivar que comunidades alrededor del mundo desarrollen proyectos más sostenibles y preparados frente a los efectos del cambio climático y el calentamiento global.

Con información de Jocelyn Mosquera