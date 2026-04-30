Asamblea suspende proyecto 491 sobre aumento de pensiones y jubilaciones ante posible veto del Ejecutivo

Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves suspender en tercer debate el proyecto de ley 491, que plantea incrementar las pensiones de jubilados y pensionados que reciben menos de 600 dólares mensuales.

La decisión se dio a golpe de curul por los diputados presentes en el pleno, horas después de las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien dijo que la propuesta no fue consultada.

La diputada del Movimiento Otro Camino, Graciela Hernández, proponente de la iniciativa, dijo que “ante un veto inminente hemos tomado la decisión estratégica de actuar con mente fría y determinación. Esta Asamblea tiene en sus manos algo más grande que una ley, tiene la oportunidad de hacer justicia con quienes construyeron este país".

Añadió que "la nivelación a 600 dólares para nuestros jubilados y pensionados no es un regalo, no es una concesión, no es un favor, es una deuda histórica. Aquí no hay duda, tenemos los votos, hay decisión por parte de esta Asamblea, hay una Asamblea unida, Panameñista, PRD, CD, Vamos, Patsy Lee y Seguimos”, mientras se escuchaban aplausos en las graderías del hemiciclo por parte de jubilados.

No obstante, reconoció que existe el riesgo de un veto por parte del Ejecutivo, lo que podría afectar el avance de la propuesta.

Aseguró que “no vamos a retroceder, no vamos para segundo debate, pero tampoco vamos a claudicar. Esta es una pausa estratégica, nadie se rinde, nadie se baja y nadie va a soltar esta causa”.

Acto seguido, la diputada reaccionó a declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino. “Sí se realizó un amplio proceso de consulta, pero al escucharlo queda claro que no se le informa lo que corresponde. Pele el ojo con eso porque le están filtrando información”, expresó.

Más temprano, el mandatario indicó que “ese proyecto apareció como apareció sin ningún tipo de consulta previa ni conmigo, ni con el ministro de Economía y Finanzas, ni con la Autoridad Marítima de Panamá”.

Mulino señaló que será la Asamblea Nacional la que deberá tomar una decisión final sobre la propuesta, que ya había avanzado a tercer debate. En cuanto a una eventual sanción o veto, prefirió no adelantar criterio. “He leído con preocupación las manifestaciones de la Cámara Marítima; ese proyecto no tiene ningún apoyo”, agregó.

El proyecto 491 planteaba financiar el aumento de las pensiones mediante un cobro adicional de 1.50 dólares por cada contenedor que ingresara a los puertos panameños, además de otras actividades del sector logístico y portuario.

El rechazo a este proyecto también se dio desde el sector empresarial.