Macron hablará con China para reforzar ‘cooperación’ económica mundial antes de cumbre del G7

La reunión busca reforzar la "cooperación" entre las grandes economías del planeta, anunció el martes el Elíseo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, citó a una videoconferencia el jueves, que incluye a China, antes de la cumbre del G7 que reúne a las potencias industrializadas y economías emergentes.

La reunión busca reforzar la "cooperación" entre las grandes economías del planeta, anunció el martes el Elíseo.

La denominada "cumbre de convergencia mundial para el crecimiento", apunta a que China, Estados Unidos y Europa se comprometan en una estrategia económica coordinada, declaró la presidencia francesa en un comunicado.

La reunión se llevará a cabo del 15 al 17 de junio en Francia.