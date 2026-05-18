Asesinan a Juan Ruperto Degracia, representante de Veladero de Tolé en ataque armado; cinco personas resultan heridas

El hecho ocurrió cuando DeGracia llegaba a la residencia de su suegra, momento en que varios sujetos armados abrieron fuego contra la vivienda y el vehículo en el que se trasladaba.

Tolé, Chiriquí/El representante del corregimiento de Veladero, en el distrito de Tolé, Juan Ruperto Degracia, fue asesinado la noche de este lunes tras un ataque armado perpetrado por sicarios desconocidos en el sector de Llano Limón.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho ocurrió cuando Degracia llegaba a la residencia de su suegra, momento en que varios sujetos armados abrieron fuego contra la vivienda y el vehículo en el que se trasladaba.

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El representante recibió múltiples heridas de bala y fue auxiliado por paramédicos del SUME 911, quienes intentaron reanimarlo y estabilizarlo durante varios minutos. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el lugar.

Durante el atentado también resultaron heridas otras cinco personas, entre ellas dos hombres, dos mujeres adultas y un menor de cinco años, quienes fueron trasladados al Hospital Rural del Oriente de Chiriquí para recibir atención médica.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del homicidio y esclarecer el móvil del ataque.

Según se conoció, este sería el segundo atentado que sufría el representante Degracia por parte de sujetos desconocidos, quienes nuevamente aprovecharon la noche para atacarlo a tiros.