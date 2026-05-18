Investigan homicidio de fiscal metropolitana ocurrido en Pueblo Nuevo; presunto responsable se habría entregado

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público emita un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre este hecho.

Las autoridades adelantan las investigaciones tras el homicidio de Patricia Ossa, fiscal adjunta del área metropolitana, ocurrido en el sector de Pueblo Nuevo.

De acuerdo con la información preliminar, la funcionaria habría recibido un disparo. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni la identidad de la víctima.

Te puede interesar: Asesinan a representante de Veladero de Tolé en ataque armado; cinco personas resultan heridas

Versiones iniciales indican que el presunto responsable se habría entregado posteriormente a las autoridades, además de poner a disposición el arma que presuntamente fue utilizada en el incidente.

Las investigaciones buscan determinar qué ocurrió y el posible móvil del hecho.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público emita un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre este hecho.

Mientras tanto, unidades policiales y personal de investigación mantienen diligencias en el área para recopilar evidencias y testimonios.