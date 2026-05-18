Mundial 2026 | Brasil se paraliza con la convocatoria de Carlo Ancelotti y el regreso de Neymar

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La expectativa por conocer la lista definitiva de convocados de la selección de Selección de fútbol de Brasil para el Mundial 2026 provocó una verdadera revolución mediática y emocional en Brasil.

Según reportó el periodista Dan Sister para TVN, el país prácticamente se detuvo para escuchar los nombres anunciados por el entrenador italiano Carlo Ancelotti.

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Aunque Brasil es la única selección con cinco títulos mundiales, el entusiasmo popular alrededor del equipo nacional había disminuido en los últimos años. Sin embargo, la presentación oficial de la convocatoria volvió a captar la atención de millones de aficionados, especialmente cuando Ancelotti mencionó el nombre de Neymar.

El regreso de Neymar generó reacciones divididas en todo el país. Mientras muchos celebraron la vuelta de la máxima estrella brasileña, otros cuestionaron su convocatoria debido a sus recientes problemas físicos y la falta de continuidad que ha tenido en los últimos meses.

Ancelotti defendió la presencia del atacante asegurando que el futbolista ha venido recuperando ritmo de competencia y mejorando su condición física en el último periodo, factores que influyeron directamente en la decisión técnica.

La convocatoria presentada por el estratega italiano incluye a los porteros Alisson, Ederson y Weverton. En defensa aparecen Alexandro, Danilo, Douglas Santos y Wesley como laterales, mientras que en la zona central destacan Bremer, Gabriel Magalhães, Ibáñez, Leo Pereira y Marquinhos.

Para el mediocampo fueron llamados Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho y Lucas Paquetá. En ataque, Brasil apostará por nombres como Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Enrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan y Vinicius Junior.

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Durante la conferencia, Ancelotti reconoció que no existe un equipo perfecto y dejó claro que el objetivo será competir al máximo nivel en la próxima Copa del Mundo.

“No soy un mago”, respondió el técnico italiano cuando fue consultado sobre la posibilidad de garantizar la sexta estrella para Brasil.

A pesar de las dudas que existen sobre el rendimiento actual del equipo, la exigente afición brasileña mantiene la presión sobre la selección y espera volver a conquistar un título mundial, algo que no consigue desde el año 2002.

El reportaje también recordó a grandes leyendas históricas del fútbol brasileño como Pelé, Garrincha, Rivelino, Romário y Ronaldo Nazário, figuras que marcaron una época dorada y que todavía son utilizadas como referencia por los aficionados brasileños al momento de comparar generaciones.

Con información de Dan Sister.

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