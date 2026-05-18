Debido a que los campos de la NFL son más estrechos, de cada esquina del SoFi fue retirado un centenar de asientos para que las dimensiones encajen con las normas de la FIFA.

Los Angeles, Estados Unidos/El SoFi Stadium de Los Ángeles, el recinto deportivo más caro del planeta, entró en la última fase de preparativos para el Mundial de fútbol con la retirada de centenares de asientos y la instalación de un césped cultivado a casi 2.000 kilómetros de distancia.