Festival Centroamérica Cuenta 2026 abre espacios de diálogo y reflexión en Panamá

Los participantes también coincidieron en la importancia de generar espacios de encuentro y diálogo que permitan construir soluciones comunes entre los países de la región.

Panamá se convirtió desde este lunes en sede del Festival Centroamérica Cuenta 2026, un encuentro cultural y literario que durante los próximos seis días reunirá voces de 18 países en jornadas de conversaciones, lecturas, talleres y actividades abiertas al público.

Las actividades iniciaron en el Centro de Arte y Cultura de Colón y continúan en el Museo del Canal, en el Casco Antiguo, uno de los principales escenarios del evento.

El festival se desarrollará durante seis días y busca abrir espacios para la reflexión sobre temas de actualidad en la región, promoviendo el intercambio de ideas, el pensamiento crítico y nuevas miradas sobre los desafíos centroamericanos.

Durante la jornada inaugural se realizó el conversatorio “Alianzas que transforman”, donde participantes abordaron temas relacionados con cooperación internacional, pobreza, seguridad y trabajo conjunto entre organismos multilaterales.

Uno de los planteamientos expuestos durante el encuentro destacó la necesidad de fortalecer alianzas con entidades internacionales como la OEA, el BID y el Banco Mundial para atender problemáticas regionales.

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“Hemos analizado durante casi 40 o 50 años las causas de la pobreza en América Latina. Estamos llenos de estudios y de herramientas para poder resolver los temas de pobreza, no así los temas de inseguridad”, dijo Sergio Díaz-Granado, director ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento .

Mientras que el empresario Stanley Motta, durante su intervención, consideró que es importante conocer a la gente, pasar tiempo y darle espacio a todo el mundo.

Los participantes también coincidieron en la importancia de generar espacios de encuentro y diálogo que permitan construir soluciones comunes entre los países de la región.

Panamá como eje regional

La agenda continuó con el conversatorio “Panamá, la cintura del mundo”, en el que participaron el excanciller Eduardo Ritter, Guillermina De Gracia y Juan David Morgan.

Durante este espacio se abordó el papel estratégico del Canal de Panamá, su impacto en la integración económica del país y la evolución de la antigua Zona del Canal dentro del desarrollo nacional.

El Festival Centroamérica Cuenta 2026 mantendrá actividades gratuitas dirigidas a lectores, estudiantes, profesionales y público general.

El Festival Centroamérica Cuenta mantendrá actividades gratuitas dirigidas a lectores, estudiantes, profesionales y público general.

Las jornadas estarán distribuidas en 12 escenarios, con actividades principalmente en:

Museo del Canal , en el Casco Antiguo

, en el Casco Antiguo Centro de Arte y Cultura de Colón

Información de Luis Alberto Jiménez