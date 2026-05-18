Panamá reúne a líderes mundiales de zonas francas en foro internacional realizado en Colón

Durante el foro también se promovió un modelo económico enfocado en la transparencia, la trazabilidad, la seguridad jurídica y la confianza de inversionistas y sectores productivos.

Colón/Con el objetivo de impulsar el comercio nacional, especialmente en la provincia de Colón, Panamá fue sede del duodécimo Foro Mundial de Zonas Francas, organizado por la Organización Mundial de Zonas Francas.

El encuentro internacional reunió a más de 150 líderes y representantes de zonas francas de diferentes partes del mundo, con el propósito de intercambiar ideas, fortalecer relaciones estratégicas, generar acuerdos de entendimiento y consolidar una visión conjunta orientada a facilitar el comercio global.

Durante el foro también se promovió un modelo económico enfocado en la transparencia, la trazabilidad, la seguridad jurídica y la confianza de inversionistas y sectores productivos.

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La gerente general de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, destacó el impacto económico y laboral que ha generado el área comercial.

“En 2025, la Zona Libre de Colón generó 2,821 empleos y ahora con la nueva expansión de la Zona Libre, con 283 hectáreas, en una primera fase de 36 hectáreas, vamos a generar más de 4,600 empleos”, señaló.

Por su parte, Mathew Stephenson, de Zonas Francas, indicó que, ante los constantes cambios económicos y comerciales a nivel mundial, las zonas francas representan espacios clave para el desarrollo de nuevas oportunidades.

“El mundo es muy complicado y las zonas francas ofrecen un espacio que facilita el comercio para sus inversionistas. Con tantos cambios tan rápidos, estas zonas pueden convertirse en el lugar donde las nuevas oportunidades se concreten en algo real”, expresó.

De acuerdo con Napolitano, la meta es cerrar el año 2026 con cifras superiores a las registradas en 2025, tanto en ingresos como en generación de empleos.

El foro también sirvió como vitrina internacional para atraer inversionistas extranjeros a Panamá y fortalecer el posicionamiento de la provincia de Colón como uno de los principales centros logísticos y comerciales de la región.

Con información de Néstor Delgado