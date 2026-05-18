Baloncesto femenino | Conoce la preselección de Panamá U20 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La selección femenina U20 verá acción del 25 de julio al 2 de agosto en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, sede oficial del torneo de baloncesto femenino de los Juegos.

Panamá/La Federación Panameña de Baloncesto confirmó oficialmente el listado de jugadoras convocadas a la Preselección Nacional U20 Femenina de Panamá, equipo que se prepara para disputar los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El combinado nacional estará integrado inicialmente por 27 jugadoras, quienes buscarán ganarse un puesto definitivo en la nómina que representará a Panamá en una de las competencias multideportivas más importantes de la región.

Las convocadas son: Lya González, Evelyn Issac, Destiny Patrick, Jaidy Nieto, Yosuanny Chambers, Jehimily Boza, Kalem Prestán, Jazmín Flores, Katherine Armstrong, Caroline Hereira, Elianys Cocherán, Lourdes Reyna, Ailyn Villarreal, Vivian Grenald, Roselyn Sánchez, Ana Villarreal, Isabella Aversa, Genesis Parks, Sofía Ponce, María De Gracia, Gabriela Gómez, Iany Molinar, Leanice Yearwood, Layla Lee, Frida Acevedo, Mía De León y Lya Sanjur.

El cuerpo técnico de la selección nacional estará liderado por Dionisio Gómez como entrenador principal. Además, contará con el apoyo de Anray Lazar Stewart y Alberto “Tito” Duque Jr. como asistentes, mientras que Alberto “Popeye” Duque fungirá como gerente general del equipo.

La selección femenina U20 verá acción del 25 de julio al 2 de agosto en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, sede oficial del torneo de baloncesto femenino de los Juegos.

En esta competencia participarán ocho selecciones nacionales, divididas en dos grupos. Panamá quedó ubicada en el Grupo A junto a Selección femenina de baloncesto de Costa Rica, Selección femenina de baloncesto de Nicaragua y Selección femenina de baloncesto de Puerto Rico.

Por su parte, el Grupo B estará conformado por Selección femenina de baloncesto de El Salvador, Selección femenina de baloncesto de México, Selección femenina de baloncesto de Trinidad y Tobago y Selección femenina de baloncesto de República Dominicana.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe tendrán como sede la ciudad de Santo Domingo y marcarán una edición histórica al celebrarse el centenario de la principal cita multideportiva de la región.

Con infromación de Fepaba.