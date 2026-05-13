Presidente Mulino inaugura el XII Congreso Internacional de Zonas Francas en Panamá

Mulino destacó la solidez del sistema financiero, el crecimiento económico y el bajo déficit fiscal del país, además de invitar a los participantes a invertir en Panamá.

Panamá/El presidente José Raúl Mulino inauguró este miércoles el XII Congreso Internacional de Zonas Francas en el Panama Convention Center, donde destacó el papel de Panamá como eje logístico y punto de conexión para el comercio, las inversiones y las oportunidades a nivel regional y global.

Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de Panamá dentro de la industria logística y del desarrollo de las zonas francas, tanto a nivel nacional como regional y mundial.

Mulino señaló que Panamá continúa desempeñando su papel como país de conexión entre mercados, inversiones y oportunidades, posicionándose no solo como un punto estratégico para las zonas francas, sino también como un socio logístico clave para las exportaciones en distintas partes del mundo.

Ustedes podrán ver de primera mano lo que es Panamá, un país que sorprende y que está abierto al comercio mundial. Aquí los esperamos, los invitamos y estamos listos para acompañarlos a que sus patrimonios crezcan y sus negocios se multipliquen en el complejo marítimo y logístico más eficiente del continente", dijo Mulino.

Mulino afirmó además que Panamá no compite con otros países, sino que complementa sus capacidades para fortalecer la competitividad regional. En ese sentido, resaltó que el país cuenta con un sistema financiero sólido, una economía con crecimiento anual cercano al 4 % y un bajo déficit fiscal.

También destacó que la inversión es el principal motor del desarrollo económico, al señalar que esta genera oportunidades que fortalecen el consumo y dinamizan la economía.

En su mensaje, Mulino añadió que las zonas francas fortalecen la libertad económica, impulsan el comercio global y desempeñan un papel fundamental en el progreso de las naciones.

El XII Congreso Mundial de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO) 2026 reúne bajo un mismo techo a líderes mundiales, responsables políticos, ejecutivos de zonas francas e inversores, con el propósito de explorar las nuevas fronteras del comercio, la innovación, las políticas públicas y el desarrollo de infraestructuras sostenibles.

Por su parte, el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Mohammed Al Zarooni, agradeció a Panamá y al presidente Mulino por su visión y liderazgo de apoyar este importante encuentro, del cual surgirán consensos para ayudar al comercio mundial a enfrentar los desafíos geopolíticos actuales y en ciernes.

La actividad también contó con la presencia del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y de Martin Pedersen, presidente de la Autoridad Internacional de Zonas Francas. Además, participan altos delegados de diversos gobiernos, líderes de empresas multinacionales y representantes de zonas francas de todo el mundo.

Con información de Jorge Quirós.