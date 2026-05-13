Biólogos detectan comunidades marinas tipo arrecife en área del nuevo muelle de Puerto Armuelles

Marcos Ponce, biólogo , explicó que el estudio busca determinar la riqueza y abundancia de peces, así como de fitoplancton y zooplancton, elementos esenciales para la cadena alimenticia marina.

Panamá/Biólogos que participan en el monitoreo ambiental del nuevo muelle multipropósito de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, evidenciaron la presencia de distintas variedades de peces asociadas a comunidades marinas tipo arrecife dentro del área donde se desarrolla la obra impulsada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Los resultados preliminares del seguimiento realizado por la empresa Bioconsultant indican que la estructura del muelle podría estar funcionando como un hábitat importante para este ecosistema acuático.

El monitoreo científico se lleva a cabo en coordinación con autoridades y pescadores locales, con el objetivo de evaluar de manera continua los posibles cambios en el entorno marino antes, durante y después de la construcción de la megaobra.

Estas labores forman parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría II, aprobado mediante la Resolución No. 090 del 19 de diciembre de 2023 por el Ministerio de Ambiente, la cual busca garantizar la protección de los ecosistemas marinos y promover una construcción responsable y sostenible.

Marcos Ponce, biólogo, consultor ambiental y gerente de Bioconsultant, explicó que el estudio busca determinar la riqueza y abundancia de peces, así como de fitoplancton y zooplancton, elementos esenciales para la cadena alimenticia marina.

Para el análisis de peces se utilizan técnicas especializadas como atarrayas de malla fina, chinchorros con tiempos controlados de recolección y redes de trasmallo. Las especies capturadas son identificadas, fotografiadas y manipuladas bajo protocolos que garantizan su bienestar.

En el caso del fitoplancton y zooplancton, las muestras son preservadas con soluciones especiales y posteriormente analizadas en laboratorio para conocer su densidad y composición dentro del ecosistema marino.

Los especialistas también recomendaron fortalecer las medidas de prevención y respuesta ante posibles derrames de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes, además de mantener monitoreos ambientales periódicos para detectar cualquier alteración en el ecosistema.